MILAN, KRUNIC ECCO IL RITO DI INIZIAZIONE CANORA. VIDEO

MILAN, KRUNIC E GABBIA: IL RITO DI INIZIAZIONE

Rade Krunić e Matteo Gabbia, per la prima volta all’ICC con il Milan sono stati i protagonisti del rito di iniziazione che prevede una performance canora davanti a tutta la squadra. Krunic ha cantato la canzone dei Ricchi e Poveri 'Sarà perchè ti amo' (il cui slogan è presente anche nella campagna abbonamenti rossonera per il 2019-2020). La squadra rossonera si sta allenando a Boston in vista del match di ICC 2019 in programma mercoledì 24 luglio (alle 3 ora italiana) contro il Bayern Monaco in programma al Childrens' Mercy Park di Kansas City (il 28 quindi match contro il Benfica).

MILAN, KRUNIC: "VOGLIO GIOCARE LA CHAMPIONS LEAGUE CON IL MILAN"

"Il primo giorno a Milanello è stato meraviglioso. E' bellissimo allenarsi lì, non vedo l'ora di tornarci. Tre leggende rossonere preferite? Kakà per la sua classe, Maldini perchè è stato un campione enorme e Pirlo per la sua qualità. Sono molto carico e non vedo l'ora che inizi il campionato. Il mio momento migliore? Deve ancora arrivare il prossimo anno: giocare la Champions con il Milan", ha spiegato Rade Krunic sulla pagina Instagram del Milan, rispondendo alle domande di alcuni tifosi.