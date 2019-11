Milan-Lazio 1-2, Pioli: "Strada è quella giusta. Leao? Mi aspettavo di più"

Milan-Lazio 1-2, Pioli: "Squadra in crescita, prestazione positiva"

Milan sconfitto 2-1 a San Siro contro la Lazio. "La squadra e' in crescita, anche se oggi un risultato positivo era fondamentale per il morale e la classifica. Ma oggi la prestazione e' stata positiva e la strada e' quella giusta perche' siamo vicini ad un livello alto", spiega l'allenatore rossonero Stefano Pioli al termine del match. Immobile e Correa costringono il Milan al sesto ko stagionale (inutile l'autogol del momentaneo 1-1 di Bastos che ha deviato un tocco al volo di Piatek). "Ho visto una squadra che ha battagliato per 95'. I ragazzi non si sono mai arresi, hanno commesso degli errori ma hanno dato tutto fino alla fine. Appena arrivato ho trovato una squadra impaurita ma ora vedo convinzione nello spogliatoio. La squadra e' uscita a testa bassa ma con la certezza di aver fatto una buonissima prestazione", ha spiegato il tecnico del Milan, ai microfoni di Sky Sport.

Milan-Lazio 1-2, Pioli: "Leao? Mi aspettavo di più"

Rafael Leao è entrato al 53°(al posto di Paquetà), ma non è riuscito a 'spaccare' la partita. "Mi aspettavo di piu'. Il suo ingresso in campo doveva darci qualita' e strappi offensivi. Deve fare meglio perche' stasera non e' stato all'altezza delle sue qualità", sottolinea Pioli. "Non e' il momento pero' di puntare il dito contro un singolo. Dobbiamo capire che e' il momento dei sacrifici perche' le qualita' ci sono. Bisogna lavorare con piu' passione e collaborazione per toglierci delle soddisfazioni", ha dichiarato poi il tecnico dei rossoneri. Sull'organizzazione difensiva del Milan: "Nel secondo tempo abbiamo schierato una difesa a tre perche' Rebic doveva coprire Lulic e lo ha fatto bene. Ma contano le letture del gioco. Sul secondo gol ci sono state coperture giuste ma alcuni errori ci sono costati cari".

Pioli: "Chi fa i calendari dovrebbe rispettare di più il Milan"

Poi in sala stampa Pioli sottolinea: "E' un peccato per come abbiamo subito il gol. La Lazio ci aveva creato difficoltà nel primo tempo, come noi ne avevamo creati a loro. Eravamo in superiorità numerica e quello è un grave errore. Che siamo un po' calati ci può anche stare, ma avere un giorno in più di riposo ha fatto la differenza per la Lazio. Chi fa i calendari dovrebbe rispettare di più il Milan". Sulla sostituzione di Paquetà: "C'era bisogno di energie nuove e pensavo che con Leao avrei potuto mettere in difficoltà la Lazio. Ci aveva concesso un po' di campo. E' un peccato uscire con un risultato negativo, ma i giocatori sanno che la strada intrapresa è quella giusta. Ci stiamo avvicinando ad un livello alto, dobbiamo migliorare con il lavoro quotidiano".

MILAN-LAZIO 1-2 TABELLINO

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Krunic (85' Bonaventura), Bennacer, Paquetà (53'st Leao); Castillejo (35' Rebic), Piatek, Calhanoglu. A disposizione: A.Donnarumma, Reina, Conti, Gabbia, Kessié, Biglia, Rodriguez, Borini, Caldara, Leao. Allenatore: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (59' Parolo), Leiva, Alberto, Lulic; Immobile (60' Caicedo)(81' Cataldi), Correa. A disposizione: Guerrieri, Jony, Vavro, Berisha, Luiz Felipe, Patric, Adekanye, Lukaku, Marusic. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

MARCATORI: 25' Immobile (L), 28' aut. Bastos (M), 83' Correa (L)

NOTE: Ammoniti Duarte, Krunic, Bennacer (M); Milinkovic, Radu, Leiva, Cataldi (L). Recupero 1'pt - 5'st.