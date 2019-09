Milan, Maldini prende il Tapiro di Striscia la Notizia. "Sono anni che.."

MILAN, PAOLO MALDINI PRENDE IL TAPIRO DI STRISCIA LA NOTIZIA: "SON TANTI ANNI CHE NON SIAMO AL LIVELLO DI UNA VOLTA"

Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia a Paolo Maldini. Il motivo è facile da intuire: lo scarso rendimento del Milan in campionato: la squadra rossonera ha conquistato solo 6 punti in 6 gare (2 vittorie e 4 sconfitte: durissimo il 3-1 in casa contro la Fiorentina di un Ribery spettacolare e applaudito dal pubblico di San Siro) e si trova al 16esimo posto in classifica. L’ex capitano del Milan ha spiegato: «Son tanti anni che non siamo al livello di una volta. È una sofferenza per chi ama questa squadra».

Proprio Paolo Maldini nel post-partita di San Siro ha confermato la fiducia a Marco Giampaolo, ma l'allenatore rossonero resta in bilico e il club rossonero sta facendo le sue riflessioni sul futuro del tecnico. Sabato a Marassi sarà in programma un match molto delicato per il Milan: contro un Genoa in crisi (Gattuso è stato accostato al club ligure se saltasse Andreazzoli) e sarà vietato fare nuovi passi falsi.