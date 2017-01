Milan, Montella: "Bacca e Niang incedibili? Nessuno lo è..."



"Ha avuto un virus importante e questo l'ha compromesso dal punto di vista fisico. Adesso l'ho visto molto bene, soprattutto a livello di testa. Ha voglia di tornare al livello di inizio stagione, se non migliore. Bacca? Sta facendo bene, non sta segnando molto. Ha sbagliato gol che non siamo abituati a vedergli sbagliare, ma è sempre dentro la partita. E' un calciatore che son contento di segnare, son contento che tornerà a segnare come son abituato. Incedibili questi due? Nessuno lo è, nemmeno io lo sono".



MILAN, MONTELLA SU BERTOLACCI



"Ha fatto tre partite importanti, eravamo un po' preccupati e anche io lo ero nel fargli fare tre partite di fila. Ha grande fisicità nonostante non sia altissimo e una grande tenuta fisica. E' un calciatore ritrovato, è un jolly di centrocampo ed è molto intelligente tatticamente. Non so se giocherà meno domani, per caratteristiche non assomiglia a Locatelli. Può giocare vertice alto come a Roma o basso come con la Juve, oppure nascendo interno può fare anche quello".



MILAN MONTELLA SU BERLUSCONI



"Ci siamo sentiti, era molto contento della vittoria di Doha. Sono contento di averlo reso felice".



MONTELLA SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN



"Ho detto che potete fare le domande sul mercato, ma non tutta la conferenza (sorride, ndr). Non mi voglio sottrarre dalle domande e dalle curiosità sul mercato, ma abbiamo fatto una sola domanda sul Cagliari. Per quanto mi riguarda il focus dovrebbe essere sulla prossima partita. Vi voglio ricordare che abbiamo un mese di tempo per parlare di mercato. Sicuramente qualcosa avremmo bisogno di fare, se ci sarà la possibilità. Se no saremo contenti di rimanere così".



MONTELLA SULLA VITTORIA DEL MILAN IN SUPERCOPPA



"Siamo tutti contenti come ambiente Milan, anche se sicuramente non è un trofeo prestigioso che può farti perdere l'equilibrio o la testa come può essere invece la Champions League. E' giusto ricordare quelle sensazioni per poter raggiungere gli obiettivi futuri che sono entrare in Europa League e la Coppa Italia, alla quale teniamo molto. In questi 10 giorni abbiamo vissuto quelle sensazioni e per quanto mi riguarda mi sono anche stancato di festeggiare".