Alcol provoca cancro: legame tra alcol e tumori, la scoperta

Alcol aumenta rischio cancro: Dna delle cellule staminali danneggiato. ALCOL E CANCRO, LA RELAZIONE

Alcol provoca cancro: legame tra alcol e tumori, la scoperta - CELLULE STAMINALI, DNA ALTERATO

Bere alcol danneggia le cellule staminali del sangue alterando il loro DNA e aumentando così il rischio di sviluppare il cancro. Lo conferma uno studio scientifico realizzato dai ricercatori del MRC Laboratory of Molecular Biology di Cambridge e pubblicato su Nature.

Alcol provoca cancro: legame tra alcol e tumori, la scoperta - COME L’ALCOL PROVOCA IL CANCRO

Secondo i ricercatori, l’acetaldeide - un prodotto della degradazione dell'alcool - può causare danni irreversibili al DNA nelle cellule staminali del sangue, note come cellule staminali ematopoietiche. Queste sono le cellule staminali responsabili della produzione costante di sangue fresco. Ciò potrebbe causare a sua volta mutazioni e tumori. Afferma il professor Ketan Patel che ha diretto lo studio. "Questo documento fornisce una prova molto forte del fatto che un metabolita alcolico provoca danni al DNA presente nelle cellule staminali più importanti che producono tessuti".

Alcol provoca cancro: legame tra alcol e tumori, la scoperta - LO STUDIO

La cellula ha due modi per affrontare l'assalto dell’acetaldeide prodotto dalla degenerazione dell’alcol.

Alcol provoca cancro: legame tra alcol e tumori, la scoperta - l'acetaldeide

Innanzitutto, l'acetaldeide può essere eliminata dall'enzima ALDH2 (aldeide deidrogenasi 2). Tuttavia, se si consuma più alcol di quanto l'ALDH2 possa trattare, l'acetaldeide in eccesso può danneggiare il DNA. Il secondo meccanismo di replicazione del DNA consiste nel riparare parte del danno al DNA con un enzima chiamato FANCD2 (proteina D2 del gruppo anemia di Fanconi).

Alcol provoca cancro: legame tra alcol e tumori, la scoperta - la scoperta sui topi

Nello studio, i ricercatori hanno usato topi che non possedevano né ALDH2 o FANCD2, né entrambi, e hanno dato loro alcool diluito per 10 giorni. Hanno quindi sequenziato il genoma delle loro cellule staminali ematopoietiche, per scoprire che il loro DNA era stato gravemente danneggiato. Le cellule staminali emopoietiche di topi che non avevano né ALDH2 né FANCD2 hanno completamente la capacità di produrre sangue fresco.

Alcol provoca cancro: legame tra alcol e tumori, la scoperta - conclusioni

"Il nostro studio evidenzia che non essere in grado di trattare efficacemente l'alcol può portare a un rischio ancora maggiore di danni al DNA correlati all'alcol e quindi a determinati tumori", ha affermato Patel. "Ma è importante ricordare che l'alcol e i sistemi di riparazione del DNA non sono perfetti e l'alcol può ancora causare il cancro in modi diversi, anche nelle persone i cui meccanismi di difesa sono intatti."