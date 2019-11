Alessandro Borghese e AB Normal srl presentano la mostra "natura a nudo"

Mancano pochi giorni all’inaugurazione della mostra natura a nudo, che sarà ospitata al ristorante AB - Il lusso della semplicità dal 28 novembre 2019 al 29 febbraio 2020 e che fa parte della rassegna La ricetta dell’Universalismo promossa dalla Fondazione Rodolfo Viola, semplici ingredienti per una visione del mondo attraverso gli occhi dell’arte.

Per l’occasione chef Alessandro Borghese ha scelto di esporre negli spazi del suo ristorante in zona Citylife a Milano (Viale Belisario, 3) le opere di due fotografi, Gianluca Rona e Francesco Falciola che presentano due progetti dedicati alla natura, nelle sue diverse forme più diverse.

Opera di Francesco Falciola



Da una parte ci sono i lavori di Gianluca Rona con la rappresentazione contrapposta del corpo umano, nudo nella sua perfezione e purezza, che si rapporta a luoghi inanimati con armonia ed equilibrio in uno sguardo di umana consapevolezza.

Le opere, di grande impatto visivo ed emotivo, esprimono forza e delicatezza allo stesso tempo, mostrando corpi che si sfiorano e uniscono sinuosamente.

Dall'altra parte c’è Francesco Falciola tra i cieli e gli alberi di Milano catturati in una visione prospettica inconsueta che con uno sguardo rivolto verso l'alto fa riflettere sull'essenza del nostro mondo e della nostra natura.

Il Parco Lambro, il Forlanini, i giardini di Porta Venezia, Parco Sempione e gli altri luoghi, immortalati negli scatti di Francesco Falciola, mostrano la potenza della natura, che non si arrende e trova il modo di emergere anche in una città piena di cemento come Milano. Sono istantanee di speranza e libertà che consentono di avere nuovi occhi quando semplicemente si cammina per strada. In fondo basta guardare verso l’alto….

L'esposizione è arricchita da due grandi installazioni scomposte, una per ciascun fotografo, opere uniche create per l'occasione, che fanno parte del progetto speciale "iGIGANTI" photoSHOWall, che propone nuovi e accattivanti formati per gli allestimenti fotografici.

Per scoprire la natura a nudo basta quindi prenotare al ristorante AB – Il lusso della semplicità ed immergersi in una vera e propria esperienza del gusto all’insegna della creatività, che delizia gli occhi e il palato al tempo stesso.