Alessandro Cattelan a Sanremo: l'annuncio davanti all'Ariston

Le voci si rincorrevano da tempo, il pubblico aspettava la conferma, i follower lo invocavano a gran voce. E oggi, finalmente, la notizia tanto attesa diventa realtà: la annuncia lo stesso Alessandro Cattelan a Sanremo davanti al Teatro Ariston.

Alessandro Cattelan a Sanremo annuncia: E poi c’è Cattelan torna il 24 marzo

Quale location migliore, infatti, del luogo “sacro” dello spettacolo italiano per lanciare la nuova stagione di E poi c’è Cattelan, attesa al via il 24 marzo su Sky e NOW TV. Alessandro Cattelan torna dunque alla guida dell’unico, irresistibile late night show della tv italiana, su Sky Uno tutti i martedì, in prima serata.

Con le luci dell’Ariston sullo sfondo, Alessandro Cattelan annuncia così il ritorno dello show che porta il suo nome, una fabbrica di instant cult amatissimi su web e social. Lo show di Sky, che negli anni si è consolidato come fenomeno televisivo, torna con i monologhi politicamente scorretti e dissacranti di Ale, le gag imprevedibili, le irriverenti e originali interviste con ospiti dello spettacolo, dello sport e dell’attualità, momenti cult che diventano subito virali. Tutto realizzato con l’ormai inconfondibile stile di EPCC e del suo padrone di casa Alessandro Cattelan.