Alice, Marcopolo, Pop Economy e.. le novità di marzo

Alma Media, content provider da sempre attento al pubblico femminile, in occasione dell’8 marzo celebra la donna su tutti i suoi media. I mezzi del gruppo sono, infatti, particolarmente dedicati al pubblico femminile. In particolare, il target di Alice è costituito al 70% di donne e R.a., per questo, gli investimenti pubblicitari del canale sono in linea con il target e, dunque, rivolti a un pubblico femminile. Del resto, solo l’industria cosmetica ha superato gli 11 miliardi nel 2018.

Alice, il canale dedicato al food, visibile sul digitale terrestre (ch 221) e su Sky e Tivùsat, che si occupa non solo di cucina, ma anche di argomenti correlati, che vanno dal lifestyle alla salute, vestirà tutta la sua immagine di rete con il simbolo della festa: la mimosa. Per offrire un omaggio a tutte le donne che amano sentirsi belle senza rinunciare ai piaceri della vita e della buona tavola.Il sito Alice dedicherà un’intera sezione alla festa della donna, con tanti consigli e ricette, ideali per mangiare con gusto e rimanere in forma. Ed anche le riviste Alice Cucina e Facile Cucina, proporranno dei piatti ideati per la celebrazione dell’8 marzo.

Su Marcopolo.tv, invece, la festa della donna verrà ricordata attraverso un approfondimento di carattere storico. Infatti, una serie di articoli spiegherà come e in quale contesto è nata questa ricorrenza. Pop Economy, la piattaforma multimediale ideata per raccontare il mondo dell’economia ai giovani e la cui redazione è composta al 70% da donne, dedica all’8 marzo una delle nuove rubriche “XL”. Donne, un format da 12 minuti, lanciato, in maniera provocatoria, in concomitanza dell’8 marzo, che denuncia le ancora numerose inuguaglianze di genere che sussistono nel mondo del lavoro e le discriminazioni economiche delle retribuzioni per le donne. Ma nonostante questo, le inchieste di Pop Economy hanno anche dimostrato che almeno il 50% delle startup giovanili sono costituite da imprenditrici.