All Together Now finale, torna Ariadna Romero. Super ospiti e.. ALL TOGETHER NEWS

All Together Now finale su Canale 5. Chi vincerà?

Giovedì 20 giugno, in prima serata su Canale 5, la finalissima di “All Together Now”, lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Michelle Hunziker e J-Ax in veste di presidente di un’incredibile giuria composta da ben 100 personaggi variopinti e competenti che formano un Muro Umano.

All Together Now, finale: ospiti Renato Zero, Al Bano, Nek, Ron e Ivana Čanović

Per il sesto e ultimo appuntamentodi All Together Now grandi ospiti: Renato Zero, Al Bano, Nek, Ron e Ivana Čanović. Alcuni di loro duetteranno con i finalisti su brani cult della musica pop italiana.

All Together Now finale, torna Ariadna Romero.

Torneranno inoltre Gabriele Cirilli, Youma Diakite e Ariadna Romero. Oltre ai giudici, i protagonisti della gara saranno come al solito i concorrenti cantanti, scelti da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma.

All Together Now finale, i sei finalisti.

Dopo aver superato lo scoglio della semifinale della settimana scorsa, sono arrivati in finale: Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega. A loro si aggiungono Martina Maggi e Alessandra Procacci che hanno totalizzato il punteggio 100, conquistando l’accesso diretto alla finale. Solo uno di loro si aggiudicherà il premio da 50 mila euro.