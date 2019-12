All Together Now, Giancarlo Genise: "Anna Tatangelo emozionante e poi..."

La terza puntata si apre con un ospite pazzesca: Anna Tatangelo che, con le sue canzoni e “Ragazzi di periferia”, si è emozionata emozionando tutti noi, che abbiamo cantato in coro con lei.

Anche stasera abbiamo trovato il nostro 100, Matteo Mastracco, per il quale sono rimasto sedutofino alla fine, temendo che la sua Heaven fosse solo un imitazione di Bryan Adams. Ho dovuto ricredermi, perché sul finire mi ha convinto con una sua personale interpretazione… evitando le ire di Silvia Mezzanotte che mi tormentava il braccio!





Due concorrenti sui quali spendere due parole: il primo è Mario Gaggiano che sostiene di nonvoler imitare Renato Zero, ma in realtà con voce e movenze, lo scimmiotta spudoratamente. Divertente poi che non accetti le critiche, quando sui social, si fa chiamare Mario Zero Tributo a Renato Zero.

A mio giudizio ha sbagliato programma.Il secondo è Eugenio Amato, che sicuramente ha delle qualità vocali e utilizza la voce in un modoassolutamente personale e viene ripescato da J-Ax, a mio parere, per ragioni di spettacolo. Eugenio si prepara i costumi da solo e ha un’ottima presenza scenica. Non male, anche se io avrei scelto qualcun altro. Devo poi spezzare una lancia a favore di Cristiano Malgioglio, che ieri sera, per laprima volta, ha dato ragione al muro. Finalmente!