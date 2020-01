Allegri al Manchester United o manager del Milan 'alla Ferguson'

Il futuro di Massimiliano Allegri si definirà nelle prossime settimane. L'allenatore livornese chiuderà il suo anno sabbatico (è legato ancora da un contratto con la Juventus sino a giugno con ingaggio da 7,5 milioni all'anno) poi tornerà in panchina.

Due le ipotesi calde in questo momento. Oltremanica considerano Massimiliano Allegri il favorito per la panchina del Manchester United, che - a fine stagione - divorzierà da Ole Gunnar Solskjaer. Secondo il Daily Mail il tecnico norvegese non ha possibilità di essere confermato alla guida dei Red Devils che faticano in Premier League. Allegri, dopo i cinque scudetti consecutivi vinti con la Juventus e le due finali di Champions League, sembra avere il profilo ideale per ricostruire lo United. L'alternativa all'ex allenatore della Juventus appare Mauricio Pochettino, che gode di numerosi estimatori a Manchester.

Massimiliano Allegri però potrebbe anche clamorosamente tornare al Milan, dove allenò per 3 anni vincendo uno scudetto. Con un ruolo ancora più forte: allenatore 'stile Ferrguson' per ricostruire il club rossonero. Le capacità del mister di valorizzare i giovani sono note (fece un grande lavoro ai tempi del Cagliari), la capacità da leader è cresciuta negli anni con le esperienza alla guida di Milan e juventus.

Sarebbe un allenatore-manager, con peso decisionale anche nelle scelte di mercato, di una squadra che cercherà di ripartire puntando su un gruppo di giocatori ben definito: Donnarumma - con cui bisogna trovare l'accordo sul rinnovo - Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic.