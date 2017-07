Allegri-Ambra, gelo alla domanda su Max. Incidente hot per colpa dell'onda

Allegri-Ambra, gelo alla domanda su Max. Incidente hot: Ambra, il seno per colpa dell'onda



Ambra Angiolini sempre più regina dell'estate 2017. Le foto del suo amore con Massimiliano Allegri regalano anche un dettaglio non sfuggito ai fans dell'attrice. Le onde che bagnano il vestito di Ambra e che diventa trasparente. La Angiolini mostra involontariamente il suo seno. Subito dopo si gira e continua a baciare il suo Max Allegri.



Ambra Angiolini alla prima uscita pubblica dopo lo scoop di Chi sulla sua storia d'amore con l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. L'attrice romana è stata infatti una delle protagoniste a Riccione della nona edizione di Ciné - Giornate di cinema.



Ambra ha ricevuto il Cinéciak d'oro come best comedian femminile dell'anno per "La verità vi spiego sull'amore" e ha presentato le prime immagini della nuova commedia "Terapia di coppia per amanti", tratta dal libro omonimo di Diego de Silva e firmata dal Alessio Maria Federici (nelle sale ad ottobre).



E così, durante l'incontro con la stampa, non poteva mancare il riferimento a Massimiliano Allegri. Ma alla richiesta di un commento sulla sua storia d'amore, Ambra si è fatta seria, ha taciuto per un minuto, e poi ha risposto semplicemente "No". Chiudendo così ad ogni altro tipo di intervento sul tema. Per il resto l'attrice è stata molto loquace e decisa. E ha escalamto "Oggi, a 40 anni conosco la mia natura, non la combatto più, cerco qualcosa di diverso che possa fare la differenza". Chissà che questo qualcosa non si chiami Massimiliano.