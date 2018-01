Alzheimer e Parkinson: Pfizer stop ricerca cura Alzheimer-Parkinson LE RAGIONI

Alzheimer e Parkinson, il colosso farmaceutico Pfizer rinuncia alla ricerca di nuovi farmaci par la cura Alzheimer e la cura Parkinson.

Alzheimer e Parkinson: Pfizer stop ricerca cura Alzheimer-Parkinson LE RAGIONI - LA DECISIONE

Il colosso farmaceutico Usa Pfizer Inc ha deciso di rinunciare agli investimenti nella ricerca di nuovi farmaci per il trattamento delle malattie degenerative come Alzheimer ed il Parkinson.

Alzheimer e Parkinson: Pfizer stop ricerca cura Alzheimer-Parkinson LE RAGIONI - scarsi risultati

Il più grande gruppo farmaceutico al mondo, Pfizer, ha abbandonato la lotta al Parkinson e all'Alzheimer. Il motivo? Gli ingenti investimenti non hanno portato i risultati attesi.

Alzheimer e Parkinson: Pfizer stop ricerca cura Alzheimer-Parkinson LE RAGIONI - 300 posti di lavoro tagliati

Come conseguenza della rinuncia alla ricerca di nuovi farmaci per combattere Alzheimer e Parkinson, la Pfizer taglierà 300 posti di lavoro nel settore delle neuroscienze an Andover e Cambridge, Massachusetts, e a Groton, in Connecticut, riallocando i fondi ad altri programmi di ricerca, senza però rinunciare alla lotta contro le malattie neurodegenerative.