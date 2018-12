Ameba-mangia-cervello uccide donna. Fatale l'acqua del rubinetto

Uccisa dall'ameba-mangia-cervello contratta con l'acqua del rubinetto

Ameba mangia-cervello killer: usa l’acqua del rubinetto per i lavaggi nasali e muore dopo essere stata infettata proprio dall’ameba mangia-cervello.

Uccisa dall'ameba-mangia-cervello contratta con l'acqua del rubinetto. Lavaggio nasale fatale

Ha usato acqua del rubinetto per un lavaggio nasale: voleva pulire le narici. Invece ha contratto l’infezione di una rara ameba-mangia-cervello. Donna di 69 anni a Seattle morta. Era affetta da sinusite e secondo i medici, la donna non avrebbe fatto attenzione al tipo di acqua utilizzata per curarsi e sarebbe così incappata nell’infezione mortale causata dall'ameba-mangia-cervello.

Usa l'acqua del rubinetto per lavarsi il naso e un'ameba le divora il cervello - La donna morta soffriva di sinusite

A riportare della donna morta per l'ameba-mangia-cervello dopo un lavaggio nasale con l'acqua del rubinetto, è stato l’International Journal of Infectious Diseases. La donna soffriva di una forte sinusite e i medici avevano prescritto dei lavaggi nasali quotidiani con il “neti-pot” (dispositivo per sciogliere il muco nelle cavità nasali).

Uccisa dall'ameba-mangia-cervello contratta con l'acqua del rubinetto - la macchia rossa sul naso

Solo che la donna non ha utilizzato acqua sterile o una soluzione fisiologica, ma l'acqua del rubinetto. Errore che le è costato la morte a causa dell'ameba-mangia-cervello. Dopo trenta giorni di cura, sul lato destro del naso è comparsa una macchia rossa. Il medico curante ha pensato a un problema cutaneo prescrivendo alla donna un unguento. Nulla. Allora le visite dal dermatologo, ma la macchia non andava via.

Uccisa dall'ameba-mangia-cervello contratta con l'acqua del rubinetto - la tomografia e la lesione di 1,5 centimetri del cervello

La donna ignara di essere stata attaccata dall'ameba-mangia-cervello dopo che aveva fatto pulizia del naso con l'acqua del rubinetto ha poi avuto le convulsioni. A quel punto è stata sottoposta a una tomografia computerizzata e i medici hanno scoperto una lesione di 1,5 centimetri al cervello. Inizialmente hanno pensato a un cancro, ma l’intevento ha portato la tragica verità: una sezione del cervello era come una “poltiglia sanguinolenta”, ha spiegato uno dei medici che ha operato la donna. “C’erano queste amebe dappertutto che mangiavano solo cellule cerebrali”, ha raccontato il neurochirurgo dello Swedish Medical Centeral Charles Cobbs al Seattle Times.

Uccisa dall'ameba-mangia-cervello contratta con l'acqua del rubinetto - necrosi emorragica

La donna ormai non aveva più speranza. La necrosi emorragica era irreversibile e lo stato di salute della donna è peggiorato giorno dopo giorno. Una volta entrata in coma, i familiari hanno deciso di porre fine alla sua sofferenza interrompendo il supporto vitale.

Uccisa dall'ameba-mangia-cervello contratta con l'acqua del rubinetto - Balamuthia mandrillaris

L’infezione prodotta dall’ameba-mangia-cervello che ha portato alla morte della donna si chiama Balamuthia mandrillaris e si trova nel terreno e nell’acqua dolce. E' causa di morte quasi al 100 per cento.