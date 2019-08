André Silva al Monaco si riapre. La richiesta del Milan. E Correa...

Il Monaco potrebbe tornare su André Silva ("Cosa mi aspetto per il futuro? Nessuno lo sa", ha detto l'attaccante a Sky). Jorge Mendes è al lavoro trovare la soluzione e l'allenatore del club francese, Jardim, vorrebbe l'attaccante del Milan ai suoi ordini. La società rossonera però resta ferma sulla richiesta delle scorse settimane per la cessione del portoghese: 30 milioni di euro. Difficile che arrivino forti sconti da Casa Milan per una operazione che deve portare una plusvalenza nelle casse del Diavolo. Secondo Tuttosport però non è escluso che nella trattativa tra il Milan e il Monaco possa rientrare il 18enne attaccante Pietro Pellegri che arrivò in Francia un anno fa dal Genoa.

L'addio di André Silva riporterebbe in quota rossonera l'attaccante dell'Atletico Madrid, Correa. I contatti tra le parti restano aperti, anche se la distanza resta forte (50 di richiesta e 40 di offerta) e - stando a quanto riporta Sky - l'entourage del giocatore sudamericano è in trattativa anche con il Valencia.

Non solo l'attacco. Dopo aver chiuso la trattativa per Duarte, 23nne difensore centrale, dal Flamengo, è caldo il fronte del centrocampo dove Marco Giampaolo vuole un giocatore qualità e torna di moda il nome di Dennis Praet della Sampdoria. Da definire il futuro di Lucas Biglia che piace al Genoa. Il regista argentino ha un contratto in scadenza tra un anno con il Milan e sta riflettendo sulla proposta di biennale da parte del Grifo. I rossoneri potrebbero anche lasciarlo partire, ma non a costa zero: servono 5 milioni per il suo cartellino.

Leao-Milan, presidente Lille: "Offerta difficile da rifiutare sia per lui che per noi"

"Questa è un'offerta difficile da rifiutare per il giocatore, il suo entourage e anche per il club. È un'offerta interessante", ha spiegato Gerard Lopez, presidente del Lille, a Rmc Sport. Intanto secondo Sky, Rafael Leao, potrebbe scegliere la maglia 17, numero che negli ultimi anni è stato indossato da Cristian Zapata.

Milan, Serginho: "Per Duarte decisivo l’ok di Maldini"

"Due mesi fa ne abbiamo parlato per la prima volta. Moncada è venuto in Brasile e Duarte lo ha colpito. Il consenso di Paolo, tra i più grandi di sempre nel ruolo, è un punto decisivo. E poi Giampaolo è un professore di calcio, potrà aiutarlo a migliorarsi ancora", ha spiegato Serginho alla Gazzetta dello Sport.