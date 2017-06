André Silva-Milan, è fatta. André Silva, numero 9 del Milan

ANDRE' SILVA AL MILAN: 38 MILIONI AL PORTO. "ESSERE ROSSONERO? UN SOGNO"



Andrè Silva al Milan: affare da 38 milioni di euro, bonus inclusi. L'attaccante del Porto ha sostenuto le visite mediche e nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto. "Sono rimasto piacevolmente colpito e sorpreso da questa opportunità - ha detto l'attaccante all'uscita dalla clinica "La Madonnina" dove ha svolto la prima parte delle visite mediche - Sono molto contento di essere qui al Milan, essere qui è un vero sogno. Conosco la storia e la grandezza del club. Essere qui è un punto d'arrivo, darò il meglio per questi colori, per vincere con questa grande maglia. Una o due punte? Non sono io l'allenatore, sarà lui a decidere il meglio per me e la squadra". "Io l'erede di Cristiano Ronaldo? Calma, ho tanto da lavorare prima di fare certi pensieri. Non ho parlato con lui prima del trasferimento. Però voglio lavorare tanto per avvicinarmi alle parole spese da lui per me". Ronaldo infatti si sarebbe congratulato con il Milan per l'acquisto e detto: "Prendete un grande giocatore". André Silva Costerà 38 milioni di euro e firmerà un contratto di 5 anni. Il portoghese ripartirà poi per il Portogallo per unirsi nuovamente alla sua Nazionale che da sabato sarà impegnata nella Confederation Cup in Russia.



ANDRE' SILVA, NUMERO 9 DEL MILAN



André Silva vestirà la maglia numero 9 del Milan e non la 10 come ipotizzato nelle scorse ore. Dissipati i dubbi: alcune voci lo davano pronto a prendere l'eredità della casacca rossonera lasciata da Keisuke Honda. Invece il bomber portoghese, centravanti dai piedi buoni, ha già preso possesso del 9.



ANDRE' SILVA AL MILAN: ORA IL PORTOGALLO IN CONFEDERATION CUP



Andre' Silva firma con il Milan, poi dovrà subito ripartire per il Portogallo, che sarà impegnato nella Confederations Cup in Russia da sabato 17 giugno al 2 luglio. Ecco perchè non partirà subito in ritiro il 2 luglio e potrebbe non essere pronto per il preliminare di Europa League a fine mese.



ANDRE' SILVA AL MILAN, JORGE MENDES, "MIGLIOR ATTACCANTE SERIE A NEI PROSSIMI ANNI"



"Gioca nella nazionale portoghese col miglior giocatore della storia del calcio. Vuole imparare da Ronaldo, è da sempre il suo esempio. E' un grande lavoratore e vuole migliorare giorno dopo giorno, sarà il miglior attaccante della Serie A per i prossimi anni". Il procuratore di André SILVA, Jorge Mendes, presenta così il suo assistito ai microfoni di Sky Sport. "Il merito è di Fassone e Mirabelli, in questo momento il Milan è molto ben rappresentato perché sono due persone che sanno quello che vogliono -aggiunge il procuratore portoghese-. E' stata una operazione rimasta sottotraccia fino alla conclusione e questo dimostra la serietà dei dirigenti e fa capire il grande livello professionale che c'è dietro". Mendes è anche l'agente di Cristiano Ronaldo. "Cristiano è molto contento, ha parlato con lui e gli ha detto che andrà a giocare in uno dei migliori club al mondo. Ha scelto il Milan per dimostrare di cosa è capace".



ANDRE' SILVA-MILAN, VISITE MEDICHE



E' cominciata la prima giornata di André SILVA a Milano, il nuovo attaccante rossonero è alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche. La scorsa stagione, con la maglia del Porto, il portoghese classe 1995 ha realizzato 21 gol in 44 partite.