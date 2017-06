Anna Maria Gambineri è morta: Rai, addio alla "signorina buonasera"

Anna Maria Gambineri è morta: Rai, addio alla storica "signorina buonasera"

Classe 1936, GAMBINERI ha lavorato in Rai dal 1958 al 1994 e non sempre come annunciatrice. Il suo esordio sul piccolo schermo avvenne nel 1957 partecipando, con un'amica,al 'Gioco dei mimi' inserito in 'Telematch', condotto da Silvio Noto ed Enzo Tortora. Pochi mesi dopo l'assunzione. Oltre ad essere uno dei volti della Rai, GAMBINERI è stata anche una delle sue voci e precisamente, per tanti anni, quella del segnale orario della sera; inoltre non si è limitata ad annunciare programmi ma ne ha anche condotti alcuni compresa l'edizione 1961 di 'Canzonissima', insieme a Paolo Poli, oltre a numerose serate di gala per l'assegnazione di premi. Fra le sue esperienze in rai anche un temporaneo passaggio all'Ufficio stampa dell'azienda. Nel 1994 l'ultimo annuncio e il ritiro per motivi di salute. In tv GAMBINERI poi apparve ancora, come ospite, in alcune trasmissioni.



L'annunciatrice romana è morta nella Capitale a 81 anni, dopo esser stata per anni uno dei volti più amati della tv pubblica. Proprio per motivi di salute aveva lasciato la Rai, dove aveva lavorato dal 1958 al 1994. I funerali si terranno sabato 3 giugno alle 11.30 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.