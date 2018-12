Aperitivo in Musica, successo per lo showcase di giovani artisti a Milano

Aperitivo in Musica, successo per lo showcase di giovani artisti alla Casa della Musica di Milano

Ancora un grande successo per “Aperitivo in Musica”, lo showcase organizzato da VOCAL CARE e NUVOLE E SOLE che ha avuto luogo ieri sera presso la CASA DELLA MUSICA a Milano. Volto a presentare le migliori produzioni di artisti esordienti, “Aperitivo in Musica” si riconferma una frizzante vetrina promozionale per i giovani talenti che hanno l’opportunità di esibirsi di fronte agli addetti del settore musicale.

Nel corso della serata si sono alternati Giulia Beretta con “Scegli Me”, Carolina Cauli con “Perdona l’assenza”, Lucia Fratini con “Lontano da me”, Marco Muraro con “Ciò che non ti ho detto (Prima di partire)”, Cristina Valenti con “Gli Occhi Sono Nuvole” e Varry (Francesca Varaldo) con “Margherita di Provenza”. I sei giovani artisti, allievi del metodo Vocal Care® di Danila Satragno, tra le più importanti vocal coach in Italia, hanno presentato i brani proposti alle selezioni di Sanremo Giovani 2019, prodotti da Andrea Papazzoni e Arianna Mereu di Nuvole e Sole.

“Ho molto a cuore i miei giovani allievi” - dichiara Danila Satragno - “Vedo un enorme potenziale in loro e sono entusiasta della loro crescita. Accompagnarli passo dopo passo nel loro percorso artistico è fonte di grande orgoglio per me”.

“Produrre i brani dei ragazzi è stata un’esperienza molto positiva” - dichiarano Andrea Papazzoni e Arianna Mereu - “Ci fa molto piacere quando le nostre canzoni trovano degli interpreti in grado di farle proprie. Al tempo stesso è anche una grande soddisfazione aiutare artisti emergenti nella produzione dei brani, mettendo in musica concretamente le loro idee”.

GIULIA BERETTA è allieva del metodo Vocal Care di Danila Satragno e trionfatrice della sezione nuove proposte del Premio Mia Martini 2018. “Scegli Me” è il suo brano di debutto, prodotto da Nuvole e Sole.

CAROLINA CAULI nasce a Carbonia il 12 febbraio 1999. Partecipa a diversi concorsi canori locali e nazionali ottenendo spesso ottimi risultati. Studia canto con il metodo Vocal Care di Danila Satragno. Il suo nuovo singolo “Perdona l’assenza” è prodotto da Nuvole e Sole.

LUCIA FRATINI, 23 anni, nasce da una famiglia di musicisti. Dopo vari anni di concorsi e scuole di canto conosce Danila Satragno, sua attuale vocal coach, e Nuvole e Sole, con cui inizia a scrivere e produrre brani tra cui “Non stavo affatto dormendo” (singolo uscito il 10 ottobre) e “Lontano da me” (singolo uscito l’8 dicembre).

MARCO MURARO, è cantautore e allievo del metodo Vocal Care di Danila Satragno. Ama l’R&B e la Soul Music, che nella sua scrittura fa incontrare con il pop. L’8 Dicembre è uscito il suo nuovo singolo “Ciò che non ti ho detto (Prima di partire)”, un brano scritto e composto da lui e prodotto con Nuvole e Sole.

CRISTINA VALENTI è una giovane cantante romana. Fin da bambina è allieva del metodo Vocal Care di Danila Satragno, con cui tutt’ora sta proseguendo gli studi. Prodotta da Nuvole e Sole, il 13 giugno pubblica il singolo “Nonostante Il Rumore” seguito, il 20 ottobre, da “Gli Occhi Sono Nuvole”.

VARRY, all’anagrafe Francesca Varaldo, 26 anni, inizia a studiare canto con il metodo Vocal Care di Danila Satragno. Partecipa a diversi seminari di scrittura creativa e vince una borsa di studio per il CET di Mogol. Nel 2018 debutta con i singoli “La canzone di Marì” e “Margherita di Provenza” che anticipano il primo EP, prodotto da Nuvole e Sole. Nello stesso

DANILA SATRAGNO lavora da oltre trent’anni nella musica, sia come cantante jazz che da affermata Vocal Coach. Ha collaborato con grandi artisti tra cui Uri Caine, Stefano Bollani, Carl Anderson, Fabrizio De André, e lavora come Coach di Jovanotti, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Annalisa Scarrone, Roby Facchinetti, Biagio Antonacci, Arisa, Giusy Ferreri, Manuel Agnelli e molti altri. Di recente è uscito il suo ultimo libro “TU SEI LA TUA VOCE” (Sperling & Kupfer), scritto insieme al mental coach numero uno in Italia Roberto Re. Il testo rivela le tecniche del suo esclusivo metodo VOCAL CARE®, che Danila stessa insegna sia in Italia che all’estero: un allenamento per cantanti, attori, speakers radiofonici e televisivi mirato a ottenere miglioramenti sulla voce e sull’espressività. Attualmente è docente di Canto Jazz presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 2007 ha vinto il premio come Miglior Cantante agli Italian Jazz Awards, Oscar Italiano per il Jazz. Nel 2015 ha ricevuto il premio FIM come miglior Vocal Coach nazionale. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive su Rai Uno e Mediaset.

NUVOLE E SOLE è un’etichetta discografica che nasce a Milano nel 2015 da un’idea di Andrea Papazzoni e Arianna Mereu. Funge inoltre da casa editrice e talent scout a supporto dei giovani talenti emergenti del panorama musicale italiano. Ha all’attivo collaborazioni con Noemi, Cristina D’avena, Giulia Luzi e Antonino. Recentemente Nuvole e Sole ha firmato un contratto di co-edizione con Tadi&Badi di Ermal Meta e Warner Chappel Music Italia.