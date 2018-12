Aperitivo in Musica torna alla Casa della Musica di Milano. Il programma

Dopo il successo dello scorso giugno, torna “Aperitivo in Musica”, showcase organizzato da VOCAL CARE e NUVOLE E SOLE volto a presentare agli addetti del settore musicale le migliori produzioni di giovani talenti emergenti. L’appuntamento sarà mercoledì 12 dicembre, con inizio alle ore 19.30, presso la CASA DELLA MUSICA a Milano (corso Buenos Aires 41).

Nel corso della serata si esibiranno Giulia Beretta, Carolina Cauli, Lucia Fratini, Marco Muraro, Cristina Valenti e Francesca Varaldo con i brani che hanno presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2019. I giovani artisti sono allievi del metodo VOCAL CARE® di Danila Satragno, tra le più importanti vocal coach in Italia, mentre la produzione dei loro brani è di Andrea Papazzoni e Arianna Mereu di Nuvole e Sole.

“Ho molto a cuore i miei giovani allievi” - dichiara Danila Satragno - “Vedo un enorme potenziale in loro e sono entusiasta della loro crescita. Accompagnarli passo dopo passo nel loro percorso artistico è fonte di grande orgoglio per me”.

Danila Satragno (foto di Melissa De Bernardi)



“Produrre i brani dei ragazzi è stata un’esperienza molto positiva” - dichiarano Andrea Papazzoni e Arianna Mereu - “Ci fa molto piacere quando le nostre canzoni trovano degli interpreti in grado di farle proprie. Al tempo stesso è anche una grande soddisfazione aiutare artisti emergenti nella produzione dei brani, mettendo in musica concretamente le loro idee”.

DANILA SATRAGNO lavora da oltre trent’anni nella musica, sia come cantante jazz che da affermata Vocal Coach. Ha collaborato con grandi artisti tra cui Uri Caine, Stefano Bollani, Carl Anderson, Fabrizio De André, e lavora come Coach di Jovanotti, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Annalisa Scarrone, Roby Facchinetti, Biagio Antonacci, Arisa, Giusy Ferreri, Manuel Agnelli e molti altri. Di recente è uscito il suo ultimo libro “TU SEI LA TUA VOCE” (Sperling & Kupfer), scritto insieme al mental coach numero uno in Italia Roberto Re. Il testo rivela le tecniche del suo esclusivo metodo VOCAL CARE®, che Danila stessa insegna sia in Italia che all’estero: un allenamento per cantanti, attori, speakers radiofonici e televisivi mirato a ottenere miglioramenti sulla voce e sull’espressività. Attualmente è docente di Canto Jazz presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 2007 ha vinto il premio come Miglior Cantante agli Italian Jazz Awards, Oscar Italiano per il Jazz. Nel 2015 ha ricevuto il premio FIM come miglior Vocal Coach nazionale. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive su Rai Uno e Mediaset.

NUVOLE E SOLE è un’etichetta discografica che nasce a Milano nel 2015 da un’idea di Andrea Papazzoni e Arianna Mereu. Funge inoltre da casa editrice e talent scout a supporto dei giovani talenti emergenti del panorama musicale italiano. Ha all’attivo collaborazioni con Noemi, Cristina D’avena, Giulia Luzi e Antonino. Recentemente Nuvole e Sole ha firmato un contratto di co-edizione con Tadi&Badi di Ermal Meta e Warner Chappel Music Italia.