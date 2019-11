Ariana Grande sta male, fatica a respirare e poi... Concerti a rischio

Ariana Grande non sta bene e fa preoccupare i milioni di fans sparsi in tutto il mondo. A causa delle sue condizioni di salute la cantante potrebbe cancellare i prossimi concerti, gli show che dovrebbero chiudere il tour.

Ariana Grande: "Sto male, ho dolori fortissimi"

Con un post su Instagram Ariana Grande ha fatto sapere di essere "molto ammalata", di avere "dolori fortissimi ed enormi difficoltà a respirare durante l'esibizione".

Ariana Grande concerti a rischio

L'annuncio di Ariana Grande di per sé preoccuperebbe comunque in fans. Il problema è che la 26enne cantante americana si porta avanti i malanni dall'ultimo concerto di Londra, che risale a un mese fa. Ariana Grande si era esibita in grandi difficoltà, prima di mettere in stand by i concerti a causa del suo stato di salute. Il concerto del 17 novembre, in programma a Lexington, è stato cancellato e a rischio potrebbero essercene altri. Va detto che Ariana Grande si sta sottoponendo a un vero e proprio tour de force: lo "Sweetner World Tour" è iniziato il 18 marzo e in questi mesi ha visto pochissime pause. Teoricamente il programma dei concerti prevede degli show per novembre e quasi tutto dicembre.

ARIANA GRANDE STA MALE. LA FOTO CON GLI AEROSOL

Ariana Grande ha postato su Instagram una foto mentre fa gli areosol e poi di una sacca di flebo di vitamine. "Non ho davvero idea di cosa stia accadendo al mio corpo e ho bisogno di capirlo" ha spiegato la cantante ai fan. "Vedrò i dottori di nuovo e vi farò sapere per lo spettacolo. Mi spiace davvero tanto". Quello che preoccupa di più Ariana è la durata di questo malanno e il fatto che i dottori non sembrano venirne a capo.

ARIANA GRANDE, IL CONSIGLIO DI BARBRA STREISAND

Barbra Streisand ha dato qualche consiglio ad Ariana Grande: "Prendi un beverone bello forte a base di vitamina C con un po' di miele di Manuka e naturalmente una bella zuppa di pollo".