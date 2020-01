Ascolti tv 2019, LA7 di Urbano Cairo al 6° posto nel prime time. Dati Auditel

Il 2019 si è chiuso con risultati eccellenti negli ascolti tv per La7 che con il 4,83% di share medio è – per il secondo anno consecutivo - sesta Rete assoluta in prime time (20.30 -22.30) davanti a Retequattro.

Ascolti tv LA7 si consolidano nel 2019, audience web boom per la rete di Urbano Cairo

Ottimo risultato per LA7 anche negli ascolti tv per la fascia del mattino (7:00/12:00) che, con il 4,53%, vale il quarto posto assoluto davanti a Rai2, Italia1 e Retequattro, ferme rispettivamente al 3,54%, 2,46% e 2,31%. Nella giornata (07.00 – 02.00) La7 fa registrare il 3,71% di share medio.

I 12 mesi appena conclusi sono stati caratterizzati inoltre dalla crescita esponenziale delle audience web che fanno segnare un totale di 41 milioni di browser unici sui siti e app (+55% rispetto all’anno 2018) e 316 milioni di visualizzazioni (+77%).

Da registrare inoltre i 129 milioni di stream views (+219% vs 2018), a cui si aggiungono 295 milioni visualizzazioni dei canali La7 sulla piattaforma YouTube (+23% vs 2018).