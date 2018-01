Ascolti tv Auditel: Isola dei Famosi 2018 vola, Striscia la Notizia super

Ascolti tv boom per Striscia la notizia, che ieri, lunedì 29 gennaio, è stato il programma più visto dell’intera giornata con 6.306.000 telespettatori e il 22.49% di share. I dati Auditel raccontano che sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il Tg satirico di Antonio Ricci condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti ha ottenuto il 25.67% di share. Alle 21.32, lo storico varietà campione d’ascolti tv ha raggiunto picchi record di oltre 8 milioni di telespettatori (8.220.896), pari al 29.46% di share e al 32.54% di share sul target 15-64 anni.

Serata d'oro su Canale 5 in tema di dati Auditel. Dopo Striscia la Notizia è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 – dalle 21.38 all’1.07 – e l'Auditel ha conteggiato 4.661.000 spettatori pari al 24.8% di share. L'Isola di Alessia Marcuzzi ha vinto la serata degli ascolti tv battendo l’ultima puntata della fiction Romanzo Famigliare su Rai 1 (in onda dalle 21.34 alle 23.25) che conteggia 4.994.000 spettatori (19.8% di share).



