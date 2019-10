Ascolti tv, Collegio 4 numeri record su Rai2. Un ritiro, 5 test d'ingresso non superati e...

Ascolti tv, Collegio 4 numeri record per Rai2. I dati Auditel

Il Collegio 4 vola subito negli ascolti tv. Al debutto guadagna uno share del 10.7% e oltre 2,4 milioni di telespettatori: il miglior dato di sempre, sia in termini di ascolto che di share, per il programma di Rai2 - realizzato in collaborazione con Magnolia - Banijay Group. Straordinari gli ascolti tv nelle fasce più giovani che confermano Il Collegio 4 vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti: lo share è stato del 37.7% nel target tra gli 8 e i 14 anni, con punte del 45,2% tra le ragazzine, e del del 35,1% tra i 15 e i 19 anni.

COLLEGIO 4 SUCCESSO SUI SOCIAL

Grande successo anche sui social dove Il Collegio 4 è stato il programma più commentato della giornata con oltre 300mila interazioni.

IL COLLEGIO 4: 5 NON PASSANO IL TEST D'INGRESSO

Nella prima puntata de Il Collegio 4, i 20 ragazzi sono entrati nel Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco per essere catapultati indietro nel tempo, nel 1982. Hanno subito affrontato la prova di ingresso, particolarmente severa. Non l’hanno superata in cinque (Alex Djordievic, George Ciupilan, Samuele Fazzi, Benedettagea Matera e Sara Piccione), ma è stata data loro la possibilità di restare come uditori. Devono sostenere un altro test d’ammissione e superarlo (a pieni voti!) per diventare collegiali a tutti gli effetti.

IL COLLEGIO 4 E LE SEVERE DIRETTIVE

Oltre a frequentare a tempo pieno le lezioni, fare conoscenza dei professori, i ragazzi de Il Collegio 4 hanno dovuto fare sunito i conti con le severe direttive del collegio, tra le quali quella di consegnare gli “oggetti proibiti”, fare a meno della tecnologia, dei prodotti di bellezza (quest’anno spiccavano numerosi i profumi e i deodoranti) e tagliare i capelli, atto che ha provocato pianti, grida e arrabbiature nei ragazzi. L’alunna Claudia Dorelfi, che preferiva stare in classe scalza, ha ricevuto dal Preside una severa lezione sull’importanza delle scarpe.

IL COLLEGIO 4, SI CANTA AL BANO E ROMINA

Un momento di allegria nella prima puntata de Il Collegio 4 è arrivato con l’ora di educazione musicale, dove tutti hanno dimostrato di conoscere il brano “Felicità” di Al Bano e Romina, successo del 1982.

IL COLLEGIO 4, ATTO DI VANDALISMO NELLA NOTTE

Dopo l’ottima condotta tenuta nei primi giorni, alcuni collegiali sono stati protagonisti un gesto di vandalismo nella notte: hanno smontato l’aula, portato tutto in cortile e lasciato lì una sorta di installazione che il Preside ha trovato con orrore la mattina seguente. Solo Alex Djordievic, George Ciupilan, Samuele Fazzi, Benedettagea Matera e Sara Piccione e Maggy Gioia, si sono astenuti da questo insulto all’autorità scolastica. E’ per questo motivo che il Preside conferisce la giacca con lo stemma del Collegio ai 5 ragazzi, che di fatto hanno dimostrato una certa disciplina, e di far rifare l’esame d’ammissione a tutti gli altri, eccetto che Maggy. Solo chi lo supererà riavrà la propria giacca, mentre gli insufficienti saranno espulsi.

IL COLLEGIO 4 SI RITIRA BENEDETTA GEA MATERA

Purtroppo la vita in Collegio è risultata troppo dura per la studentessa Benedetta Gea Matera, che sentendo forte la mancanza della sua famiglia ha deciso di ritirarsi.

IL PROGRAMMA

“Il Collegio”, dal format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em”, di cui la Rai ha acquisito i diritti, è un programma realizzato in collaborazione con Magnolia - Banijay Group, scritto da Luca Busso, Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Matteo Corfiati, Piera Sorrentino, per la regia di Fabrizio Deplano.