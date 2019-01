Ascolti tv - Domenica In, Mara Venier e le commoventi parole su Giampiero Galeazzi

“GIAMPIERO (GALEAZZI, NDR) E’ UN AMICO DI SEMPRE. RINGRAZIO IL PUBBLICO CHE TRAMITE I SOCIAL MI HANNO RIEMPITO DI CALORE. MI SONO EMOZIONATA MOLTO PERCHE’ GIAMPIERO E’ NEL MIO CUORE, CI LEGANO EMOZIONI FORTI DI UNA VITA. QUESTA SONO IO E SONO FELICE CHE ARRIVINO A CASA EMOZIONI VERE, QUESTA E’ LA MIA E NOSTRA DOMENICA IN”, spiega Mara Venier all'Ansa.

Sono stati momenti di commozione a Domenica In per il ritorno di Giampiero Galeazzi. Il conduttore sportivo, oggi 72enne, è tornato ospite nella trasmissione di Mara Venier (sono amici da lunga data).

Galeazzi in un'intervista a 'Fuorigioco' aveva spiegato. “Sui social m’hanno già fatto il funerale. Ma io sono ancora vivo, eh. Ho sbagliato a presentarmi in quel modo. La verità è che sono reduce da un’operazione al ginocchio sinistro, mi muovo con le stampelle. Lo studio era pieno di cavi e, per non rischiare, un assistente ha pensato bene di mettermi su una carrozzina”. Poi ha precisato: “Non ho il Parkinson, ho problemi di diabete. La salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono mi tremano le mani, ma non sono messo così male. A 72 anni ho anche perso un po’ di chili”.

Ascolti tv, Domenica In di Mara Venier al miglior risultato della stagione

Grande risultato nel pomeriggio di Rai1 per la “Domenica In” condotta da Mara Venier,. Gli ascolti tv di domenica 13 gennaio raccontano che nella prima parte ottiene 3 milioni 353 mila telespettatori con il 19,6 di share e nella seconda 2 milioni 866 mila e il 18,4.

Auditel, Domenica In: 3 milioni e 100 mila di media e il 19,1 di share per Mara Venier

Domenica In nel complesso fa registrare il miglior risultato di stagione a livello di dati Auditel con oltre 3 milioni e 100 mila di media e il 19,1 di share.