Ascolti tv, Domenica In vola al 20%. De Santis: "Mara Venier signora della domenica". I DATI AUDITEL

Ascolti tv molto buoni per 'Domenica in'. Il programma di Rai 1 ha ottenuto 3.238.000 telespettatori pari a uno share del 20,4% nella prima parte. E nella seconda l'Auditel ha visto la trasmissione di Mara Venier a 2.681.000 pari al 18,8%. "E' tornata la signora della domenica che è sempre stata insindacabilmente Mara Venier". Lo spiega, all'Adnkronos, il direttore di Rai 1, Teresa De Santis.

Ascolti tv dati Auditel di domenica 17 febbraio: Domenica In al 20,4%. Teresa De Santis: "Mara Venier ha sempre il guizzo giusto"

Mara Venier "ha sempre il guizzo giusto, è una professionista che si prepara, si documenta, e questo paga in un mondo dove tutto sembra facile. Lei ha il polso della situazione, ha la capacità di stare sui temi che restano importanti come la famiglia, i sentimenti", sottolinea Teresa De Santis. Alla domanda se sia ipotizzabile un 'uso' della Venier anche su fronti diversi da quello di 'Domenica In', De Santis risponde ribadendo il suo apprezzamento per la professionalità della conduttrice e sottolineando che qualsiasi scelta dipende anche da lei, stando ben attenta a non fornire indizi in un senso o nell'altro.