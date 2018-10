Ascolti tv, Domenica Live vince. Auditel, tutti i numeri di Barbara d'Urso

Ascolti tv, Domenica Live vince su Domenica In: 16,4%. Auditel, tutti i numeri di Barbara d'Urso

Ascolti tv, “Domenica Live” è il programma più seguito del pomeriggio domenicale. Il contenitore condotto da Barbara d’Urso cresce ancora negli ascolti e il verdetto dell'Auditel di domenica 30 settembre è di una media complessiva del 16.4% di share pari a 2.212.000 spettatori.

Ascolti tv, Domenica Live, picchi del 20% - I dati Auditel del programma di Barbara d'Urso

Nel corso delle cinque ore di diretta, “Domenica Live” a livello di asccolti tv ha toccato picchi del 20% e di 2.700.000 spettatori.

Ascolti tv, Domenica Live ecco gli ascolti segmento per segmenti - I dati Auditel

Nel dettaglio, la trasmissione targata Videonews realizza i seguenti ascolti: · “Attualità”: 16.2 di share (2.286.000 telespettatori); · “Storie”: 16.8% di share (2.101.000 telespettatori); · “prima parte”: 17.1% di share (2.074.000 telespettatori); · “seconda parte”: 16.4% di share (2.083.000 telespettatori).

Ascolti tv, Domenica Live batte Domenica in - Scheri: «La “signora” della domenica televisiva è ancora una volta Barbara d'Urso»

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: «La “signora” della domenica televisiva è ancora una volta Barbara d’Urso. Ieri “Domenica Live” si è aggiudicata gli ascolti tv confermandosi leader di fascia per tutte le 5 ore di diretta. Barbara è un assoluta fuoriclasse: con un’energia e una passione fuori dal comune riesce a parlare al suo pubblico affrontando temi leggeri, importanti, divertenti ed emozionanti. I numeri e il trend in continua crescita mostrano l’incredibile affetto che i telespettatori nutrono per Barbara e “Domenica live”. Grazie e complimenti a Barbara, al suo talento genuino e al prezioso lavoro di tutta la grande squadra Videonews».