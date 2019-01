Ascolti tv, LA7 al 4,8% share: sesta rete generalista. DATI AUDITEL

Un 2018 di ascolti eccellenti per La7 che fa registrare un anno da record affermandosi come la tv che cresce di più in termini assoluti nell’intero panorama televisivo italiano.

ASCOLTI TV LA7 (2018 VS 2017): 4,87% MEDIO IN PRIME TIME (+ 36% VS 2017): SESTA RETE ASSOLUTA DAVANTI A RETEQUATTRO

In evidenza il prime time (20:30/22:30) dove la Tv del Gruppo Cairo Communication realizza il 4,87% medio (+36% vs 2017) posizionandosi stabilmente al sesto posto davanti a Retequattro (4,09%).

Straordinario il risultato ottenuto anche nella giornata (07.00 – 02.00) dove La7 fa segnare IL 3,72% medio (+27% vs 2017).

Molto bene l’intera fascia del mattino (07.00 – 12.00) nella quale si registra il 4,52% medio, che vale il quarto posto assoluto davanti a R2 (3,94%), Italia1 (2,45%) e Retequattro (2,39%;) e un +21,8% vs fascia omologa del 2017.

Ottimi risultati si registrano anche sul fronte web dove sono oltre 26 milioni i browser unici sui siti La7 (La7.it, TGla7.it, Sedanoallegro.it) e app TGla7, (+51% vs 2017) e ben 415 milioni le visualizzazioni di La7 e i suoi programmi sulle proprie piattaforme digital e sui canali YouTube (+76% vs 2017). Lato social sono 4 milioni i fan e follower dei profili social de La7 e dei suoi programmi, 570 milioni le visualizzazioni di post e tweet de La7 (+14% vs 2017) e 7 milioni le interazioni (+73% vs 2017).