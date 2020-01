Ascolti tv, Montrucchio e il 'Primo Appuntamento' fanno volare Real Time

Flavio Montrucchio con il suo doppio ritorno in televisione vive un momento magico a livello di ascolti tv. Il conduttore con il debutto della nuova edizione di “Primo Appuntamento” su Real Time (canale31) totalizza sul terreno dell'Auditel quasi il 2% di share sul pubblico totale con 504.000 telespettatori; miglior debutto di sempre per il programma che totalizza un +8% rispetto al debutto della precedente edizione. “Primo Appuntamento” si posiziona come nono programma nazionale nella prima serata nonché si conferma uno dei programmi più commentati sui social. Nell'analisi degli ascolti tv di Primo Appuntamento molto bene anche sul target femminile 15-44anni che raggiunge quasi il 4% di share posizionandosi alla quarta posizione nazionale nella sua fascia di messa in onda. Risultato eccellente che evidenzia il successo di Montrucchio dovuto al suo carisma, la reale crescita artistica nonché la credibilità e forte seguito del conduttore alla guida di ormai un prodotto cult della televisione come “Primo Appuntamento”.

Auditel, ascolti tv: Flavia Montrucchio fa doppietta su Real Time con Bake Off Italia - All Stars Battle e Primo Appuntamento

Flavio Montrucchio festeggia i numeri di Primo Appuntamento dopo che era reduce anche dall'ottimo esordio di “Bake Off Italia - All Stars Battle” che nei giorni scorsi ha fatto il pieno di consensi. Gli ascolti tv di Real Time (canale 31) si sono attestati al 2% sul pubblico totale con 467.000 telespettatori; dato importante, visto anche il periodo di festa, che aveva confermato il successo del programma e dell’ormai amato e seguito Montrucchio. “Bake Off Italia - All Stars Battle” ottiene un ottimo riscontro anche sui social entrando nella classifica dei programmi più commentati nell’intera giornata. Non solo, prima posizione assoluta su Twitter come il programma più commentato nella sua fascia. Molti gli elogi del pubblico di Twitter per la conduzione di Flavio Montrucchio.