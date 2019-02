Ascolti tv, Sanremo 2019 in calo al 49,5%. FESTIVAL MEZZO FLOP DI BAGLIONI

Ascolti tv, Sanremo 2019 in calo al 49,5%. Baglioni mezzo flop al Festival

Sanremo 2019, gli ascolti tv non partono benissimo. Esordio in calo per il Baglioni bis al festvial. La prima serata di Sanremo è stata seguita in media da 10.086.000 telespettatori con il 49,5% di share.

Ascolti tv, Auditel: Festival Sanremo 2019 giù: Baglioni sotto gli 11 milioni e il 50% di share. I dati Auditel su Sanremo

Lo scorso anno la media della prima serata il Festival aveva toccato 11.603.000 telespettatori e del 52,1% di share sempre con Claudio Baglioni al comando. Nell'edizione di Sanremo 2019 con Carlo Conti e Maria De Filippi gli spettatori erano stati anche in quel caso più alti. 11.374.000 e share: 50.37% fu il verdetto dell'Auditel.

ASCOLTI TV SANREMO 2019 VINCE LA SERATA - I DATI AUDITEL DEL FESTIVAL DI SANREMO E NON SOLO

Il Festival di Sanremo ha scompigliato le carte anche dell'access prime time dove, con 'PrimaFestival', ha consegnato a Rai 1 una debordante vittoria sulla fascia, grazie a 8.012.000 telespettatori e uno share del 29,92%. Canale 5 con 'Striscia la Notizia' ha ottenuto 3.525.000 telespettatori e il 12,28% di share. Anche nel preserale ha dominato la rete ammiraglia di Viale Mazzini con 'L'Eredità', visto da 5.406.000 telespettatori e il 25,73% di share, mentre 'Avanti un altro!' su Canale5 ha totalizzato 4.287.000 telespettatori e il 20,75% di share.

Sanremo 2019: "salutiamo i Casamonica", gaffe Raffaele, social si scatenano

"Salutiammo i Casamonica..". E i social si scatenarono sulla gaffe di Virginia Raffaele sul palco dell'Ariston. Tutto e' partito dalla giacca damascata con cui Claudio Bisio si e' presentato in scena nella prima parte della serata inaugurale della 69^ edizione del Festival di Sanremo: ricami verde, nero e oro e inserti lurex. Una giacca cosi' particolare che non poteva passare inosservata tra i 'navigatori' del web. E lo stesso Bisio ci ha poi scherzato dicendo "E' arrivato un tweet sulla mia giacca, chiedono se la mia stilista e' dei Casamonica". Ed e' allora che la Raffaele, al suo fianco, ridendo fa la battuta: "Salutiamo i Casamonica". Un attimo e si e' resa conto che era il caso di scusarsi subito e dire "Scherzavo, ora mi denunciano...". In soccorso interviene lo stesso Bisio, dicendo "Non preoccuparti, siamo registrati poi la tagliano".

Sanremo 2019, Bocelli passa a figlio il 'chiodo' portafortuna di 25 anni fa

Se l'e' tolto e l'ha passato al figlio Matteo, a mo' di augurio e perche' gli porti la stessa fortuna che lui ha avuto 25 anni fa proprio a Sanremo, quando vinse il Festival nella categoria Giovani e indossava propriop quel 'chiodo' nero stasera passato di mano, anzi di spalla. Andrea Bocelli ha voluto cosi', sul palco dell'Ariston, rappresentare questo augurio, precisando comunque che "non e' un passaggio di consegne..." e aggiungendo "sono sicuro che ti portera' fortuna sempre che la aiuti con la serieta', la volonta', lo spirito di sacrificio che spero di averti insegnato". E con il figlio 21enne il tenore ha eseguito 'Fall on Me'. In precedenza Bocelli aveva duettato con Baglioni sulle note di "Il mare calmo della sera", il brano con cui appunto vinse nel 1994 all'Ariston. Ed e' seguita la standing ovation del pubblico in sala.

Sanremo 2019: Bisio, Rai e giornalisti chiudiamo qui polemica su Baglioni

"Lo dico anche al mondo Rai: quest'uomo ha un grande cuore, una grande testa e se vi fidate di lui lavoreremo benissimo. Chiudiamola qua, lo dico anche ai giornalisti, non a quelli che seguono lo spettacolo...". Cosi', con una vena ironica, Claudio Bisio nel suo monologo dal palco dell'Ariston dedicato al 'sovversivo' Claudio Baglioni per le sue parole, ai primi di gennaio, sul tema migranti.

Sanremo 2019: Bisio gioca su testi Baglioni, passerotto richiamo a migranti

Il passerotto e' un volatile migrato dall'Africa migliaia di anni fa, "e Baglioni lo sapeva". Ad esempio, "'passerotto non andare via' era un'esortazione agli immigrati, 'restate qui', e l'ha detto 30 anni fa. E' lui che li ha sobillati. Non sapevano che li stava aspettando, e lui li stava aspettando". Di conseguenza, Claudio Baglioni "e' sempre stato un sovversivo" e" solo ora vi accorgete che Baglioni fa politica". Claudio Bisio ha scherzato, giocato su alcune parole di testi del direttore artistico del Festival di Sanremo per ridimensionare le polemiche sulla questione migranti che era stata innescata dallo stesso Baglioni rispondendo ad una domanda sul tema in occasione della prima conferenza stampa dell'organizzazione. Bisio si e' detto "stupito da quella serie di polemiche sulle sue parole", ovvero "mi ha stupito il vostro stupore...". I passerotti "se ne fregano di porti chiusi o aperti...", implicito - ma non troppo - il riferimento alle parole del ministro dell'Interno Salvini in fatto di porti interdetti alle navi delle Ong. "Baglioni ha scritto 'Tutti qui', lui e' da sempre ossessionato da questa storia dei migranti. E' un anarchico, un sobillatore. Antimilitarismo, eversore sociale..."

Sanremo 2019: problema tecnico, Patty Pravo "qui per passeggiata o cantare?"

"E allora che succede? Sono venuta per fare una passeggiata o per cantare?..". Patty Pravo l'ha detto quando si e' verificato un problema tecnico che ha ritardato il via all'esecuzione di 'Un po' come la vita', il brano con cui e' in gara al Festival di Sanremo in coppia con Briga. Problema che ha allungato i tempi, tanto che e' stata rimandata sugli schermi la grafica con il titolo del brano e i nomi di artisti e autori, ripartendo quindi da zero. E al termine dell'esecuzione, Virginia Raffaele nel donarle un mazzo di fiori l'ha imitata nella voce dicendo "un piccolo contrattempo, cosa vuoi che sia'"

Sanremo 2019: l'Ariston ricorda Fabrizio Frizzi e gli tributa omaggio

Il pubblico del teatro Ariston ha reso omaggio alla memoria di Fabrizio Frizzi, che oggi avrebbe compiuto 61 anni. "A Frizzi sarebbe piaciuto presentare Sanremo e l'avrebbe meritato, io l'anno scorso ci avevo pensato. E' il primo 5 febbraio senza lui..", ha detto Claudio Baglioni. E' stata mandata in onda tv e anche mostrata in teatro una foto di Frizzi sorridente e a braccia spalancate.

Sanremo 2019: spettatori a casa criticano su Twitter qualita' ascolto

Critiche su Twitter da parte di diversi spettatori che da casa seguono il Festival di Sanremo per la qualita' del'ascolto. Viene segnalato il suono distorto e l'orchestra che in qualche caso 'copre' la voce dei cantanti.

Sanremo 2019: Ravasi promuove Cristicchi, ma c'e' chi non e' d'accordo

Il cardinale Gianfranco Ravasi commenta positivamente via social l'esibizione di Simone Cristicchi al Festival di Sanremo. In un tweet cita un passaggio del brano con cui il cantautore e' in gara: "Basta mettersi al fianco invece di stare al centro". Molte le risposte di apprezzamento su Twitter per l'uscita pubblica del porporato: "Testo bellissimo", "Cardinale, come sempre ha colto il meglio!". Ma c'e' anche chi va anche in forte controtendenza nelle valutazioni al tweet di Ravasi, e spicca la risposta del rapper Frankie hi-nrg, che tramite l'account che porta il suo nome personale, Francesco di Gesu', risponde "Il problema e' quando ti si piazzano alle spalle, Cardinale" e aggiungendo anche l'hashtag #molestival.