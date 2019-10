Ascolti tv, Stefano De Martino showman con Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino sempre più “showman”. Il suo 'Stasera Tutto è possibile' regala numeri sempre più importanti, settimana dopo settimana. Nella classifica degli ascolti tv infatti il programma di Rai 2 (e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy) registra un trend in continua crescita: le terza puntata del comedy show andata in onda lunedì 30 settembre infatti ha visto gli spettatori superare il milione e mezzo e lo share sfiorare l'8%. Non solo. Stefano de Martino registra un forte successo anche sui social. La critica lo ha promosso, il pubblico lo apprezza e i numeri dicono che lo 'showman' di Rai 2 ha saputo prendere nel migliore dei modi l'eredità di un big del calibro di Amadeus nel programma. Più che 'Stasera tutto è possibile' è il caso di dire 'Stasera brilla una stella' nel cielo di viale Mazzini.

ASCOLTI TV, STASERA TUTTO E' POSSIBILE. I DATI AUDITEL CHE INCORONANO STEFANO DE MARTINO

1° puntata - 16.09.2019 1.310.000 spettatori con il 6.79% di share

2° puntata - 23.09.2019 1.396.000 spettatori con il 7.3% di share

3° puntata - 30.09.2019 1.564.000 spettatori con il 7.8% di share