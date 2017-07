Aubameyang-Milan, irrompe il Chelsea. Ecco l'offerta



Il Chelsea di Antonio Conte irrompe su Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese è, come noto, obiettivo del Milan. Ma la situazione potrebbe complicarsi per il club rossonero: secondo Marca, i Blues - reduci dalla beffa Lukaku firmata dal Manchester United - avrebbero già pronti 70 milioni per chiudere la trattativa, cercando l'accordo con il Borussia Dortmund in brevissimo tempo. Il Milan resta vigile: Aubameung sarebbe il grande sogno, la ciliegina sulla torta di un grande mercato. In alternativa resta più viva che mai la pista che porta a Nikola Kalinic della Fiorentina.



Aubameyang-Chelsea? Morata 'condannato' al Real Madrid



Se il Chelsea dovesse chiudere positivamente per Aubameyang, sarebbe l'addio alla pista che porta Alvaro Morata. Con l'attaccante spagnolo molto probabilmente 'condannato' a restare al Real Madrid dove rischia anche l'anno prossimo (stagione che precede i Mondiali di Russia) di essere l'alternativa alla coppia titolare Ronaldo-Benzema...