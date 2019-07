BATTITI LIVE 2019 terza tappa a Trani: Annalisa, Nek e... I super ospiti

La città di Trani protagonista del terzo appuntamento con l’unico evento musicale televisivo dell'estate italiana 2019 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri: “BATTITI LIVE”, in onda mercoledì 24 luglio alle 21:15 su Italia1. La regia del festival itinerante targato Radionorba, che ha come inviata speciale tra il pubblico in piazza la webstar e attrice 16enne Mariasole Pollio, è affidata a Luigi Antonini.

BATTITI LIVE 2019 tappe: Italia 1 manda in onda il terzo appuntamento (a Trani). IL CAST DELLA TERZA TAPPA DI BATTITI LIVE

I protagonisti musicali del live di Trani: Le Vibrazioni con il nuovo singolo “L’amore mi fa male”; Cristiano Malgioglio con “Dolceamaro” realizzato in collaborazione con Barbara d’Urso; in rotazione con “Alza la radio” l’interprete e performer Nek; il ritorno di Paola Turci con il singolo “Viva da morire”; Irama in classifica con “Arrogante”; Annalisa con il sound estivo di “Avocado toast”; Sergio Sylvestre con l’allegro e irriverente “Parolacce”; Enrico Nigiotti ora in rotazione con “Notturna”; Giordana Angi fresca di disco d’oro per “Casa”; Bianca Atzei proporrà il suo ultimo singolo “La mia bocca”. In scaletta anche la band internazionale Giant Rooks con “Wild Stare” e ancora: Rocco Hunt in radio con “Benvenuti in Italy”; Jake la Furia che spopola con “Sei del mattino”; il rapper Shade e la cantante pop Federica Carta che con “Senza farlo apposta” hanno ottenuto oltre 30milioni di visualizzazioni su YouTube; un rapper e una cantante pop lanciata dalla tv, Mr Rain & Martina Attili con il singolo “La Somma”; Benji & Fede con il singolo “Dove e quando” e uno dei più grandi dj italiani, Gabry Ponte, con il suo remix di brani in esclusiva.

BATTITI LIVE 2019 tappe: da Vieste a Bari

Cinque le tappe della 17^ edizione del Radionorba BATTITI LIVE: il 30 giugno a Vieste, il 7 luglio a Brindisi, il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari.

MERCOLEDI' 24 LUGLIO SU ITALIA1 ALLE 21:15 TERZO APPUNTAMENTO

CON L’EVENTO TELEVISIVO MUSICALE DELL’ESTATE 2019

“BATTITI LIVE”

LO SHOW TARGATO RADIONORBA

CONDOTTO DA ALAN PALMIERI ED ELISABETTA GREGORACI

SUL PALCO DI TRANI: NEK, GIANT ROOKS, BENJI & FEDE, GIORDANA ANGI, IRAMA, PAOLA TURCI, LE VIBRAZIONI, SHADE & FEDERICA CARTA, SERGIO SYLVESTRE, CRISTIANO MALGIOGLIO, ANNALISA, ROCCO HUNT, JAKE LA FURIA, MR RAIN & MARTINA ATTILI, ENRICO NIGIOTTI, BIANCA ATZEI, GABRY PONTE