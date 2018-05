Belen si scusa con Michelle Hunziker: "Andrò in terapia"

Belen si scusa con Michelle Hunziker: "Mi vergogno, andrò in terapia"

BELEN CHIEDE SCUSA A MICHELLE HUNZIKER CON UN POST SU INSTAGRAM. "Voglio chiedere scusa umilmente a Michelle perché in preda a un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire ho detto una cattiveria colossale che non penso, sono stata trascinata da un malessere che ho da parecchi anni ormai, che non riesco più a gestire, purtroppo non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi e questo mi crea uno scompenso mentale ed è per questo che viaggio tanto e cerco di stare lontana da casa. Ma dopo questo episodio dovrò sicuramente andare in terapia perché così faccio male solo a me stessa. Ho chiamato mortificata Michelle e ho trovato una persona che invece di essere arrabbiata mi ha abbracciata e capita, e anche se non ci sono giustificazioni per l'accaduto, la ringrazio perché mi ha dato un'ulteriore lezione di vita. Me ne vergogno come una ladra, chiedo scusa ancora e ancora, e mi dispiace davvero tanto. L'ultima cosa, con questi paparazzi non mi scuso, e non lo farò mai".

Nei giorni scorsi Belen aveva avuto un duro scontro con alcuni paparazzi che la inseguivano: "Sono 15 anni che mi accompagnate a casa mia, non ne posso più" e quando un fotografo le ha fatto notare che altri personaggi del mondo dello spettacolo come la Hunziker sono molto più gentili ha detto: "Michelle? A lei piace, lei va in depressione se non ha i paparazzi fuori, lei c'ha sempre il sorriso". Ora la Rodriguez si scusata.

MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI AL VIA CON VUOI SCOMMETTERE? SU CANALE 5



Vuoi scommettere? Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e 7 ospiti vip

Da giovedì 17 maggio, in prima serata su Canale 5, parte “Vuoi scommettere?”, il game show che vede per la prima volta insieme in tv Michelle Hunziker - che ha condotto anche la versione tedesca del programma “Wetten, Dass…? - e la figlia Aurora Ramazzotti, nel ruolo d’inviata speciale delle esterne.

In ogni puntata, sette concorrenti/scommettitori si cimentano in sfide divertenti, curiose, ai limiti del possibile. Personaggi coraggiosi, talentuosi, bizzarri, senza limiti di età e provenienti da ogni parte del mondo, le cui scommesse nascono da hobby, manie, passioni o abilità particolari. Spesso, affrontano imprese che richiedono particolare forza, resistenza, buona forma fisica, oltre che concentrazione, freddezza e precisione.

La padrona di casa Michelle Hunziker accoglie nel celebre Teatro 5 degli Studios di Cinecittà anche 7 personaggi famosi che, associati a un concorrente, scommettono sulla riuscita della prova. E in caso di scommessa persa devono “pagare pegno” con penitenze sempre molto esilaranti.

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e 7 ospiti vip. VIDEO





Vuoi scommettere? Parlano Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.

Video di Giordano Brega

Gli ospiti del debutto sono Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Antonino Cannavacciuolo, Alberto Tomba, Nek, Ricky Tognazzi e Andrea Pucci.

Inoltre, ognuna delle 5 puntate di “Vuoi scommettere?”– prodotte da Magnolia (Banijay Group) – prevede una prova che si svolge in esterna, in una località sempre diversa, seguita e commentata dall’inviata speciale Aurora Ramazzotti.

Vuoi scommettere? 10mila euro per ogni scommessa vincente

È il pubblico in studio, a fine serata, a decretare il vincitore, votando la scommessa più singolare o stupefacente tra tutte quelle presentate, a prescindere dall’esito. Per la scommessa vincente, in palio in ogni puntata un montepremi di 10.000 euro in gettoni d'oro.

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e 7 ospiti vip - Le scommesse della prima puntata

· riconoscere dall’abbaio la razza dei cani scelti a caso tra tutti quelli presenti in studio

· mangiare - camminando in verticale sulle mani - un pasto completo comprensivo di due antipasti, primo, secondo, contorno, acqua, dolce e caffè

· riconoscere l’identità di un calciatori solo dagli occhi, da figurine scelte a caso tra oltre quattrocento

Infine, ogni serata ospita il momento “Tutti contro Michelle” in cui la conduttrice si mette alla prova scommettendo con gli ospiti di portare a termine un'impresa. Naturalmente, in caso di insuccesso, anche lei deve sottoporsi alla immancabile penitenza.

Michelle Hunziker, che con la sua fondazione Doppia Difesa è impegnata da sempre nella lotta contro il femminicidio e nella difesa delle donne vittime di abusi, farà con il pubblico una scommessa dall'importante valore sociale. Nel corso delle puntate, si recherà dai quattro principali leader politici e proverà a far sottoscrivere loro una lettera con la quale si impegneranno a sostenere in Parlamento la proposta di legge “Codice Rosso”. L’obiettivo è quello di dare priorità assoluta alle denunce di violenza sulle donne, quindi accelerare i tempi dei procedimenti giudiziari.