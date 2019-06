Bella Thorne beffa l'hacker che le ruba le foto intime CONTROPIEDE DA APPLAUSI

Bella Thorne beffa l'hacker che le ruba le foto intime. BELLA THORNE, CONTROPIEDE DA APPLAUSI!

Bella Thorne è stata ricattata da un hacker: paga o pubblico le tue foto intime. L'attrice 21enne, volto di Cece Jones su Disney Channel, ha reagito piazzando un contropiede da applausi. Anziche cedere al ricatto ha deciso di anticipare l'hacker, pubblicando sui social le foto senza veli. "Fanc... a te e al potere che pensavi di avere su di me - ha scritto Bella Thorne in un tweet, accompagnandolo ad alcuni screenshot della chat con l'hacker -. Su questa storia scriverò un libro".

BELLA THORNE IN CONTROPIEDE SULL'HACKER CHE LE AVEVA RUBATO LE FOTO INTIME - IL POST SU TWITTER DI BELLA THORNE

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51 — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 15 giugno 2019

Bella Thorne beffa l'hacker che le ruba le foto intime - Il racconto di Benji (fidanzato di Bella Thorne)

A raccontare come sono andate le cose tra Bella Thorne e l'hacker che le aveva carpito le foto è stato il fidanzato dell'attrice, Benjamin Mascolo, il Benji del duo Benji&Fede. "Per chi non lo sapesse. La mia ragazza sono giorni che piangeva ed era depressa perché un hacker è entrato nel suo account Snapchat e ha rubato materiale intimo e privato, ricattandola chiedendo soldi in cambio di non pubblicare le foto su internet" scrive Benji su Twitter. "Ha contattato la polizia e suoi avvocati i quali hanno iniziato a indagare ma hanno anche spiegato che in questi casi è praticamente impossibile impedire la diffusione del materiale - spiega il ragazzo -. Ha deciso quindi di pubblicare lei stessa uno screen per non lasciare il potere di poterla sfruttare in mano a uno stronzo infame e criminale". "Sono molto orgoglioso di lei perché penso sia una decisione saggia per quanto difficile e dolorosa - conclude il tweet -. Lei come tante altre ragazze è una vittima e ha fatto bene a ribellarsi".