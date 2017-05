Belotti al Milan, tifosi rossoneri scatenati. #belottialmilan è BELOTTIMANIA



Belotti al Milan è il sogno principe dei tifosi rossoneri. Addio a Carlos Bacca e il bomber granata al suo posto. Prescelto dai supporter del Diavolo al posto dei tanti nomi di mercato più o meno probabili usciti in queste settimane (Benzema, Morata, Aubameyang, Kalinic, Dzeko tra gli altri).



Belotti al Milan: l'hastag #belottialmilan conquista i social network



Spopola sui social l’hashtag #belottimilan, ormai ha abbattuto il muro delle 4 milioni di interazioni. un charo segnale a Fassone e Mirabelli sul sogno Belotti autore sin qui di 25 reti in campionato con la maglia del Torino a due soli gol dal capoacannoniere Edin Dzeko (che dovrà stare fermo 10 giorni per un problema muscolare).



Belotti, ecco perchè piace ai tifosi del Milan



Belotti piace ai tifosi del Milan per molte ragioni. Bomber prolifico, giovane (23 anni), prolifico e cuore rossonero da giovane. Già, il Gallo non ha mai nascosto il suo amore per il Milan e da piccolo aveva la maglia di Shevchenko.



Belotti al Milan, l'hastag #belottialmilan conquista il mondo



Non basta. Andrea Belotti al Milan è un sogno... internazionale. Non solo i tifosi rossoneri italiani, ma anche quelli stranieri gradiscono. Le nazioni in cui #belottimilan è più utilzzato sono soprattutto Messico, Venezuela e Colombia.



Belotti al Milan, i 100 milioni al Torino



C'è un piccolo (si fa per dire) problemino nel sogno rossonero per Andrea Belotti: il prezzo di mercato. Il Torino lo ha blindato con una clasuola da 100 milioni. Vero che vale per l'esterno, ma è improbabile che Urbano Cairo conceda grandi sconti a chiunque busserà alla sua porta con un'offerta per portare via il Gallo dall'ombra della Mole. I tifosi milanisti sono avvisati...