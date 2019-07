Bere aceto di mele e miele la mattina: benefici del potente rimedio naturale

L’aceto di mele ed il miele hanno proprietà benefiche eccellenti per la nostra salute.

Insieme formano un mix efficace per proteggere il nostro organismo da moltissime malattie. Rafforzano infatti il sistema immunitario e creano una barriera protettiva. Aceto di mele e miele costituiscono anche un potente rimedio antibiotico, antinfiammatorio e antiossidante.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul composto aceto di mele e miele: dai benefici, alle dosi, alla preparazione, alle controindicazioni.

Aceto di mele e miele la mattina a digiuno: quando assumerli per ottenere il massimo dei benefici

L’ideale sarebbe bere aceto di mele e miele la mattina a digiuno. Per approfittare al massimo dei vantaggi apportati dal mix, è infatti preferibile berlo almeno 20 minuti prima di fare colazione, dunque a stomaco vuoto.

È possibile consumare la bevanda anche in altri momenti della giornata, persino la sera prima di andare a dormire. Non si devono però assumere più di tre tazze al giorno, perché potrebbe diventare dannoso per la salute.

Lo stile di vita moderno sottopone il copro ad un notevole stress, favorendo l’acidità a cui può contribuire anche una dieta ricca di zuccheri e grassi. Quando il pH dell’organismo si altera, si è più esposti al rischio di malattie ed infezioni.

Assumere aceto di mele e miele la mattina a digiuno, oltre a dare una grande energia, ha anche un effetto alcalinizzante.

Aceto di mele e miele: i benefici del potente rimedio naturale

L’aceto di mele con miele rappresenta un rimedio naturale dalle molteplici proprietà benefiche. Non solo protegge gli organi, ma consente anche di eliminare batteri e infiammazioni, riducendo persino i dolori alle articolazioni. Dona molta energia e rafforza il sistema immunitario. La bevanda ha inoltre proprietà dimagranti, grazie alla stimolazione del metabolismo. I benefici dell’aceto di mele e del miele non sono finiti. Il mix è in grado anche di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue, contribuendo a prevenire e migliorare l’ipertensione. Rende poi liscia e luminosa la pelle e rafforza lo smalto dei denti. Ma non è tutto.

Ecco i numerosi benefici che si possono ottenere con una tazza di acqua, aceto di mele e miele.

Aceto di mele e miele: aiutano l’intestino a funzionare meglio, combattono la stitichezza e tengono pulito il colon

Il composto di acqua, aceto di mele e miele migliora la digestione e favorisce il corretto funzionamento dell’intestino. È un rimedio efficace contro la stitichezza e consente di mantenere pulito il colon.

Rappresenta inoltre un tonico per lo stomaco: aiuta a ridurre l’acidità ed il dolore.

Aceto di mele e miele, antibiotico naturale: rimedio anti-batterico e anti-infiammatorio

Bere acqua con aceto di mele e miele consente di rafforzare le difese immunitarie. Il mix protegge il nostro organismo da molte malattie, creando una barriera protettiva.

Uniti insieme, l’aceto di mele ed il miele potenziano la loro efficacia contro batteri e i funghi. Costituiscono un rimedio naturale contro i dolori alle articolazioni. La bevanda è in grado di contrastare le infiammazioni.

L'aceto di mele è inoltre ricco di triterpenoidi che contrastano la proliferazione di cellule tumorali.

Aceto di mele e miele per dimagrire: stimolano il metabolismo, riducono il gonfiore e contrastano la cellulite

Bere acqua, aceto di mele e miele contribuisce anche al mantenimento del peso ideale. Il mix stimola il metabolismo e attenua il desiderio di dolce. Migliora la produzione della saliva e degli enzimi digestivi, portando ad una diminuzione del gonfiore addominale.

Stimolando inoltre la circolazione, l’aceto di mele e il miele costituiscono un efficace rimedio contro la cellulite.

Aceto di mele e miele, rimedio per il raffreddore: contrasta anche tosse e raucedine

Fra le varie proprietà della bevanda composta da acqua, aceto di mele e miele, vi è anche quella di rappresentare un efficace aiuto contro i problemi associati al sistema respiratorio. Bere aceto di mele e miele aiuta a contrastare tosse, raffreddore, mal di gola e raucedine.

Aceto di mele e miele: migliora la pelle, contrasta la caduta dei capelli e li fa crescere velocemente

L’aceto di mele è in grado di migliorare l’aspetto della pelle, rendendola liscia e luminosa. Costituisce inoltre un rimedio naturale efficace contro la caduta dei capelli e ne velocizza la crescita. La stessa cosa vale per le unghie. L’aceto di mele le rende più forti, reintegrando i sali minerali mancanti che ne causano la rottura e la fragilità.

Aceto di mele: migliora lo smalto dei denti, contrasta le infezioni del cavo orale

L’aceto di mele contribuisce inoltre ad aumentare il calcio nel nostro corpo. Grazie a questa proprietà previene la formazione del tartaro e la caduta di denti. L’aceto di mele, unito all’acqua, può essere utilizzato per fare gargarismi aiutando ad alleviare afte, gengive infiammate e mal di denti. È un ottimo rimedio naturale contro le infezioni del cavo orale.

Aceto di mele e miele: dosi

Ecco le dosi del rimedio naturale composto da aceto di mele e miele.

1 cucchiaio di miele crudo (7,5 grammi)

1 cucchiaio di aceto di mele (5 ml)

1 tazza d’acqua (250 ml)

È opportuno utilizzare prodotti biologici al 100%, dunque non trattati. I prodotti ordinari che si trovano in commercio sono infatti combinati con altri alimenti che ne alterano le proprietà. È preferibile dunque scegliere prodotti puri, per sfruttare al massimo l’efficacia del rimedio.

Aceto di mele e miele: come preparare la bevanda per ottenerne i benefici

Per preparare l’acqua con aceto di mele e miele bisogna unire un cucchiaio di aceto di mele ed un cucchiaio di miele in una tazza d’acqua e mescolare bene.

Aceto di mele e miele controindicazioni

Consumare alte quantità di aceto di mele può causare un abbassamento dei livelli di potassio. Potrebbe inoltre comportare una diminuzione della densità ossea. Non solo.

Bere aceto di mele e miele potrebbe interferire con alcuni farmaci, fra quali i diuretici, i farmaci per il diabete, quelli per il cuore e quelli lassativi. È dunque opportuno consultare il medico di fiducia prima di utilizzare il rimedio naturale.