Berlusconi-Monza: è fatta. Firme-presentazioni. Galliani ad. E il colpo Kakà..

Berlusconi-Monza: è fatta. Firme-presentazioni. Galliani ad

Berlusconi-Monza, ci siamo: venerdì 28 settembre è prevista la firma (per il passaggio a Fininvest) e la presentazione. Un affare con una valutazione complessiva stimata tra 2,5 e 3 milioni di euro. Inizia la nuova era del club brianzolo che gioca in serie C, ma ormai sogna ad occhi aperti la serie A nel giro di due-tre anni. Adriano Galliani sarà l'amministratore delegato del club, Nicola Colombo cederà il 100% del Monza, ma resta presidente. "Mantenere questa carica è un onore, a maggior ragione perché uscirò dal capitale della società: è un riconoscimento per quanto ho fatto in passato e per quanto potrò ancora fare per il club", ha dichiarato a Radiocor Colombo.

Berlusconi-Monza, quella telefonata di Galliani a Colombo...

La trattativa per la cessione del Monza a Silvio Berlusconi è stata veloce. “Mi telefonò Galliani e mi disse: 'Il presidente vuole parlarle'”, ricorda Colombo in un'intervista a Il Giorno. “Esordì così: 'Sembra che mi vogliano rifilare un’altra bella gatta da pelare...' Poi mi ha spiegato: 'Lo faccio perché sono nauseato da come è diventato il calcio italiano, è pieno di stranieri, se non siamo andati ai Mondiali è anche per quello... io invece vorrei una squadra, il Monza, fatto da ragazzi italiani, giovani, serbatoio per tutte le Nazionali'. Al termine della conversazione, mi ha detto: 'Consideri questa telefonata come una stretta di mano'”. “Dopo poche ore, alle 14 di quel 31 agosto, Galliani mi ha richiamato. Quel giorno si chiudeva il calciomercato e Adriano mi disse: 'Siete a posto? Hai bisogno di qualcuno da comprare?”. Insomma, dopo quattro ore eran già sicuri che la trattativa sarebbe andata in porto'”.

Berlusconi-Monza, il sogno Kakà

E sempre secondo Il Giorno, Berlusconi studierebbe un colpo clamoroso per il suo Monza: Ricardo Kakà. L'ex Bambino d'Oro oggi ha 36 anni, ma è chiaro che in serie C potrebbe essere un fattore in grado di spostare gli equilibri. Senza contare l'effetto mediatico (internazionale) di vederlo giocare a Monza. Tra l'altro Kakà ha chiuso da pochi mesi la sua carriera dopo l'esperienza in Mls ad Orlando. Le news dei giorni scorsi lo davano apprendista-dirigente nel nuovo Milan di Elliot, pronto a imparare alla scuola di Leonardo. Ma chissà che la chiamata di Berlusconi e Galliani non lo convinca a vestire la maglia del Monza...