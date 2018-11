Betis-Milan tv in chiaro? In pay? TV Europa League, dove vedere i rossoneri

Betis-Milan tv: su TV8 "Diretta Gol" dalle 21

Betis-Milan su TV8. I tifosi rossoneri potranno 'parzialmente' vedere la squadra di Gattuso in chiaro nel quarto turno dei gironi di Europa League. Infatti Cutrone e soci saranno tra i protagonisti della "Diretta Gol" che verrà mandata in onda dalle 21.

Betis-Milan tv diretta su Sky

Il match del Milan sul campo del Betis Siviglia andrò in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, sia satellite che digitale terrestre. Per i rossoneri è una partita fondamentale negli equilibri del gruppo F: dopo la vittoria a San Siro il Betis è primo con sette punti, uno in più del Milan. Vietato perdere visto che l’Olympiakos Pireo è a 4 punti e giocherà alla stessa ora contro i lussemburghesi del Dudelange.

Betis-Milan streaming su TV8 e Sky

Betis-Milan si potrà seguire con le stesse modalità in streaming da pc, tablet e smartphone sul sito di TV8 (Diretta gol) e, per gli abbonati a Sky (diretta integrale), tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.

BETIS-MILAN SU TV8 CON DIRETTA GOL. ECCO I MATCH DI EUROPA LEAGUE SEGUITI IN CHIARO DALLE 21

Anche questa settimana il giovedì sera di TV8 è all’insegna dell’Europa League. In occasione del terz’ultimo turno della fase a gironi, il primo di ritorno, il canale propone “Diretta Gol”, in onda giovedì 8 novembre, alle ore 21.00. Collegamenti da tutti i campi per seguire, con rimbalzo di linea in tempo reale, tutte le reti, le azioni più importanti, le occasioni da gol che sanciranno i primi verdetti con i nomi delle squadre qualificate ai sedicesimi di finale con due turni di anticipo. In primo piano, la sfida in programma all’Estadio Benito Villamarìn di Siviglia, dove il Milan affronta il Betis con l’obiettivo di vendicare la sconfitta per 2-1 patita in casa lo scorso 25 ottobre. Inoltre, aggiornamenti in tempo reale con tutti i campi con un occhio di riguardo dedicato a Olympiakos-Dudelange, l’altra partita del gruppo F (lo stesso del Milan), Arsenal-Sporting Lisbona e Bordeaux-Zenit San Pietroburgo.

BETIS-MILAN TV: PRE-PARTITA SU TV8 CON STUDIO EUROPA LEAGUE IN SUMULCAST SU SKY SPORT

Pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport, alle ore 20.30, con i collegamenti con gli inviati sul campo, gli ultimi aggiornamenti sulle formazioni e l’atmosfera degli stadi. In studio, Anna Billò con Fayna, che racconterà curiosità e aneddoti su match e personaggi, Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita, sempre in simulcast con Sky Sport, con le interviste a caldo e i commenti dei giocatori e degli allenatori.

A mezzanotte, Terzo Tempo Europa, il talk show in simulcast con Sky Sport, dedicato alla tre giorni di coppe europee con l’analisi dei temi principali delle sfide di Europa e Champions League. Spazio ai gol e ai gesti tecnici degni di nota, alle rivelazioni e alle dichiarazioni di allenatori e giocatori. A seguire, a mezzanotte e mezza, gli highlight di tutte le partite di Europa League, occhi puntati sulla sfida della Lazio che ospita i francesi del Marsiglia, e di Champions League, con particolare attenzione alle sfide che, tra martedì e mercoledì, vedono in campo Juventus, Napoli, Roma e Inter.

BETIS-MILAN PROBABILI FORMAZIONI

Betis Siviglia (3-5-2) Lopez; Sidnel, Bartra, Mandl; Firpo, Lo Celso, Carvalho, Canales, Barragan; Sanabria, Leon

Milan (3-5-1-1) Reina; Musacchio, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso; Cutrone