Big Bang Theory 12 addio. EMOZIONANTI FOTO DEL CAST SUL SET PER L'ULTIMA VOLTA

The Big Bang Theory dà l’addio alle scene in Italia (negli USA è terminato lo scorso 16 maggio), con un doppio episodio in onda su JOI, lunedì 24 giugno alle ore 21.15. È la fine di un’era. Dopo 12 anni di ascolti stellari, cala il sipario sulla sit-com che più di tutte ha contribuito a sdoganare la cultura nerd presso il pubblico mainstream.

Big Bang Theory addio agli amati nerd dopo 12 stagioni

The Big Bang Theory rende i cosiddetti secchioni protagonisti di una serie TV, nel 2007. Negli anni immediatamente successivi, sorprendentemente, «TBBT» diventa oggetto di un culto totale e di un amore viscerale che attraversa cinque continenti. Il titolo diventa l’icona di una rivoluzione della cultura Pop, di un cambiamento epocale, che va di pari passo con l’evoluzione del web e la nascita dei social. I temi, i caratteri e gli stili cari all’universo nerd diventano un argomento comune, nel quale tutti possono identificarsi: secondo la vulgata, “ragazzi di modesta prestanza fisica e dall'aspetto insignificante, compensano scarsa avvenenza e frustrazioni, con una passione ossessiva e una notevole inclinazione per le nuove tecnologie”.

Big Bang Theory addio: Sheldon, Leonard e Penny e il cast indimenticabile

«The Big Bang Theory», però, fa crescere i suoi beniamini, ma non solo anagraficamente: li inserisce nel tessuto sociale, dandogli una vita normale, concedendogli di mantenere le caratteristiche peculiari della loro identità geeky. Sheldon Cooper (Jim Parson), Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Howard Wolowitz (Simon Helberg), Raj Koothrappali (Kunal Nayyar), Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) e Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) salutano il pubblico - ALERT SPOILER - dal salotto, dove si ritrovano per mangiare take away. L’unica novità riguarda l’ascensore del palazzo, che…

Big Bang Theory addio - Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell

Terminato il serial, lo speciale «Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell» - presentato da Kaley Cuoco e Johnny Galecki - regala ai fan un emozionante Amarcord, con il meglio di del dietro le quinte di «TBBT». I due attori - che raccontano episodi personali vissuti sul set - rivelano i momenti preferiti e le situazioni più emozionanti provate con cast e produzione. Ciliegina sulla torta, infine, l’esclusivo tour del mitico appartamento di Sheldon e Leonard.

THE BIG BANG THEORY (Leonard e Penny)



Big Bang Theory addio: l'ultima volta su set per Sheldon e il cast. LE FOTO

Big Bang Theory ha salutato per sempre decine di milioni di fans sparsi in tutto il mondo. La serie tv, iniziata nel 2007 e durata ben 12 stagioni, ha chiuso i battenti con l'ultima puntata (la 279°) e uno speciale di backstage (che andrà in onda negli Stati Uniti sulla CBS il prossimo 16 maggio). Gli attori sono stati sul set e per l'ultima volta Jim Parsons ha vestito i panni di Sheldon Cooper, Johnny Galecki quelli di Leonard Hofstadter e Kaley Cuoco è stata Penny. Senza dimenticare Simon Helberg (Howard Wolowitz), Kunal Nayyar (Raj Koothrappali), Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski), Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) e Kevin Sussman (Stuart Bloom).

The Big Bang Theory 12 cast emozionato, tra lacrime e ricordi. Le ultime foto di Sheldon, Leonard, Penny e degli attori

Gli attori di Big Bang Theory hanno salutato nelle scorse settimane i loro fans via social, pubblicando le ultime emozionante foto dal set tra sorrisi, lacrime e nostalgia che hanno pervaso il loro animo e quello di tutti i telespettatori che per 12 anni si sono affezionati alle avventure dei simpatici nerd.

Big Bang Theory, lo speciale che chiude la serie

Lo speciale che chiude per sempre Big Bang Theory si intitolerà "Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell" è stato presentato da Johnny Galecki (Leonard) e Kaley Cuoco (Penny). I due attori hanno rivelato i loro momenti più indimenticabili di The Big Bang Theory e raccontato aneddoti sulle storie dal set. Il pubblico viene condotto attraverso un tour nell'appartamento di Sheldon e Leonard.