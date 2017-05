Bimbo in coma per l'otite, genitori: "Cura omeopatica data dal medico"



La medicina “fai da te” mette a rischio una nuova vita. È questa la verità di fondo di quanto sta accadendo in questo momento all’ospedale Salesi di Ancona.

Da circa due settimane i genitori avevano scelto di curare l’otite del proprio bimbo con farmaci omeopatici, ma, colpito da febbre altissima, il martedì notte decidono di portarlo al Pronto Soccorso di Urbino

Il bimbo è arrivato in stato semi incosciente e dopo una tac al cervello ecco la choccante scoperta: un ascesso al cervello, il pus si era esteso fino a lambire le pareti cerebrali. L’infezione infatti si sarebbe diffusa giorno dopo giorno arrivando fino al cervello, circostanza che ha determinato un netto peggioramento delle condizioni del piccolo.

Il bimbo colpito da otite curata con farmaci omeopatici è poi stato poi trasferito d'urgenza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove è stato operato per ridurre l’ascesso, sottoposto a cura antibiotica e portato nel reparto di rianimazione. Ora si spera che le sue condizioni possano migliorare.