Blue Monday 2019 è il giorno più triste dell'anno BLUE MONDAY, ECCO L'ANTIDOTO

Blue Monday, è giorno più triste dell'anno. Lunedì 21 gennaio si celebra il Blue Monday 2019. Un meteo poco incoraggiante, le vacanze di Natale passate, i buoni propositi ormai ricordi lontani, alta demotivazione, sono alcuni dei fattori parte dell'equazione di Cliff Arnall, psicologo dell'Università di Cardiff, che, attraverso una controversa formula, ha identificato il lunedì più nero dell'anno.

Blue Monday 2019 è il giorno più triste dell'anno. L'antidoto è Hygge

L'antidoto del Blue Monday? Come contrastare l'inevitabile malinconia del Blue Monday? Ci pensa Hygge ed è il segreto della felicità danese. E' una parola difficile da tradurre letteralmente, e rappresenta un vero e proprio stile di vita e di pensiero fondato sull'importanza di essere felici di quello che si ha, di condividere i piaceri semplici della vita, creare un'atmosfera calda, accogliente e rilassata e stare bene con se stessi e con gli altri.

Blue Monday 2019, Hygge universo semantico di calore e positività

Hygge - l'antidoto del Blue Monday - in danese è un nome e un aggettivo che eleva a una categoria comunemente riconosciuta (al popolo di Danimarca) circostanze, eventi, ricordi, oggetti, cibi. Un universo semantico di calore e positività che tutti dovremmo portare nella nostra vita di tutti i giorni. Hygge si respira ovunque in Danimarca e il modo migliore per comprendere il segreto della felicità è proprio un viaggio alla scoperta di questo paese.