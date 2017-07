Bottiglie di plastica, riciclarle è come bere dal water. BOTTIGLIETTE DI PLASTICA RIVELAZIONE CHOC



Le bottigliette di plastica sono più sporche di un wc: all'interno 900mila batteri per cm² un numero maggiore di quanto si riscontra generalmente in un wc.



Bottiglie di plastica, riciclarle è come bere dal water. Lo dice una ricerca choc. Ecco uso e rischi che si corre a riutilizzare le bottigliette d'acqua di plastica. O meglio alcune bottiglie di plastica.



Bottiglietta di plastica attenzione. Riciclate le bottigliette d'acqua? State attenti ai batteri e germi. Se le bottigliette sono fatte di Politilene tereftalato. Lo dice una ricerca condotta da un portale Web inglese che si focalizza sull'esame delle bottigliette di plastica riempite svuotate più volte da un atleta.



La pratica con le bottigliette d'acqua è comune: fa caldo e si riempie più volte la bottiglietta di plastica, mettendoci acqua potabile. Il sito inglese dn running, Treadmill Reviews, ha spedito in laboratorio le bottigliette d’acqua riutilizzate da alcuni atleti per una settimana. E il risultato è che bere dalla stessa bottiglia d'acqua potrebbe rivelarsi pericoloso per la salute.



Secondo un sondaggio di un portale inglese le bottiglie di plastica già utilizzate “sarebbero più sporche del gabinetto“.



I ricercatori analisti riscontrato che oltre il 60% dei batteri presenti nelle bottigliette di plastica riempite d'acqua sono molto pericolosi e capaci di causare infezioni se esposti continuamente al contatto con la bocca dell’uomo.



Un fattore legato alle bottigliette di plastica è legato agli elementi chimici contenuti nella plastica che, con il passare del tempo e a causa del calore, potrebbero contaminare l’acqua con cui vengono riempite le bottigliette.



Attenzione. Ci sono bottigliette di plastica e bottigliette di plastica. Ossia: se prendere le bottigliette in plastica “BPA-Free“, prodotte senza Bisfenolo-A, l'igiene sarà migliore e la vostra salute meno a rischio quando riempite di nuovo le bottigliette d'acqua. Le bottiglie in PET non contengono bisfenolo.



Il BPA (bisfenolo A) non è presente nelle bottiglie in PET che vengono utilizzate per l’acqua minerale.