Briatore con la nuova fidanzata Benedetta Bosi. E la Gregoraci...

Gregoraci a Los Angeles con il figlio Nathan Falco

Flavio Briatore è in Kenya con Benedetta Bosi, Elisabetta Gregoraci è volata a Los Angeles con il figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese si è presa una vacanza dall’altra parte del mondo, per rilassarsi e ha pubblicato una sua foto dal Beverly Hills Hotel mentre prende il sole con un costume nero che mette in mostra il suo fisico mozzafiato. ''Do not disturb' scrive Elisabetta Gregoraci a corredo del post social.

Flavio Briatore nuova fidanzata: Benedetta Bosi, 49 anni meno di lui

Flavio Briatore ha ritrovato l'amore. La ragazza che ha acceso il cuore del 69enne imprenditore piemonese è Benedetta Bosi, studentessa di legge di 20 anni. La coppia sta vivendo un momento magico e lui l'ha già portata nel suo resort di Malindi in Kenya come raccontano il settimanale "Chi" nel numero in edicola questa settimana.

FLAVIO BRIATORE E LA NUOVA FIDANZATA: CHI E' BENEDETTA BOSI

Benedetta Bosi è originaria di Massa ma trasferitasi a Milano e ancora studentessa alla facoltà di Giurisprudenza. E' stata Miss Carnevale a Pietrasanta, in provincia di Lucca.

Flavio Briatore, weekend romantico in Kenya con la nuova fidanzata Benedetta Bosi

Le indiscrezioni sul loro amore erano nate dal fatto che Flavio Briatore fosse diventato uno dei 3,749 follower del profilo (chiuso da qualche giorno) di Benedetta Bosi. Come racconta Tgcom24 Briatore l'ha conosciuta non molto tempo fa, "l’ha subito invitata a cena a Monte Carlo. Solo lui e lei. Semplice e diretto. Ha inviato una macchina a prenderla a Milano dove lei vive (come pure la sorella maggiore di Benedetta, Diletta), l’ha accolta da Cipriani, dove lui è letteralmente di casa, l’ha fatta riaccompagnare dopo il dessert fino a casa". E ora ecco Flavio Briatore e Benedetta Bosi nella villa di Malindi. Prima i due "sono volati a Roma con il jet privato di lui. Hanno trascorso la serata in un hotel romano a cinque stelle ma meno frequentato dai vip di altri. Poco dopo Briatore e Benedetta, sono usciti, stavolta con una coppia di amici, per cenare sui tetti di Roma nel ristorante giapponese più cool della capitale - scrive Tgcom 24 - La mattina dopo, sveglia relativamente presto per prendere ancora una volta il jet privato dell’imprenditore e volare alla volta di Malindi, in Kenya. Dove Benedetta, nonostante una giornata uggiosa, ha fatto il bagno nella fantastica piscina a sfioro del lussuoso Billionaire Resort di Briatore"