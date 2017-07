Calciomercato Milan: Donnarumma, Conti, attaccante e regista. La situazione

MILAN-DONNARUMMA, ATTESA PER IL VERTICE

Milan e Donnarumma: sono giorni caldissimi. Fassone e Raiola sono in contatto quotidiano e presto ci sarà l'incontro della verità. I rossoneri al momento hanno congelato la ricerca di un nuovo portiere (anche se Reina viene quotato come possibile alternativa) ed entro una decina di giorni (alcuni rumors parlano di vertice entro 48 ore, ma forse l'incontro slitterà a dopo gli esami di maturità del 5 luglio) ci sarà la chiusura della televonevola legata al rinnovo di Gigio con il club rossonero. Sono ore di attesa, anche se continua a filtrare ottimismo. Donnarumma si è capito che vuole rinnovare con il Milan.

MILAN-CONTI IN DIRITTURA D'ARRIVO

Milan-Conti, l'affare è in dirittura di arrivo. Con l'Atalanta c'è un'intesa di massima, per un affare da circa 21 milioni di euro (con il giovane Pessina verso Bergamo). Si attende soprattutto che l'Atalanta trovi il sostituto del suo terzino destro. Da qui al fine settimana la sensazione è che il Milan potrà annunciare l'acquisto di Conti.

MILAN-TORINO, ASSE DI MERCATO

Intanto si profila un asse di mercato tra Milan e Torino. Secondo Tuttosport il club granata vuole chiudere per Juraj Kucka e Marco Benassi può essere la chiave per convincere i rossoneri a privarsi del centocampista ex Genoa. Gabriel Paletta è sempre più vicino al trasferimento all'ombra della Mole.

MILAN-CALHANOGLU, CHE QUALITA'

Hakan Calhanoglu è un giocatore del Milan. Il turco ormai ex Bayer Leverkusen ha svolto le visite mediche e passerà in rossonero per circa 20 milioni di euro. Un'iniezione di qualità per Montella, visto che il 23enne può spaziare: dietro le punte, esterno d'attacco di sinistra, ma anche centrocampista all'occorrenza.

MILAN, TOP PLAYER IN ATTACCO E IL REGISTA

Il Milan deve ancora definire l'attaccante e il regista. Scelte delicatissime che possono cambiare faccia della squadra rossonera. Nei prossimi giorni i dirigenti cercheranno di capire se puntare tutto su Kalinic o se ci sarà spazio addirittura su un super colpo 'alla Belotti'. In mezzo al campo il sogno resta Lucas Biglia, anche se la situazione con la Lazio in questo momento è cristallizzata (con Manchester United e Liverpool che si sono fatte avanti). Il polacco del Psg Krychowiak resta un'alternativa, pur con caratteristiche più fisiche e meno 'geometriche'.

MILAN, LAPADULA AL GENOA? PRIMA LA CESSIONE DI SIMEONE

Gianluca Lapadula resta il primo obiettivo del Genoa, ma prima dell’assalto finale all’attaccante del Milan i rossoblù devono cedere Simeone: il centravanti argentino sarà venduto nei prossimi giorni (testa a testa Torino-Fiorentina), quindi il Grifone cercherà di chiudere per l’ex Pescara, che i rossoneri valutano poco meno di 15 milioni di euro.