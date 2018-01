Calciomercato, Politano-Napoli addio. Pastore-Inter no. Calciomercato news

Calciomercato: Politano-Napoli è sfumato. Calciomercato news

Niente Napoli per POLITANO. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, mette la parola fine: "Resta. Col Napoli siamo sempre in ottimi rapporti ma e' un giocatore importante per noi". Smentita anche sul fronte Babacar e nessuno scambio per Falcinelli (va alla Fiorentina).

Inter addio Pastore. Brozovic, cessione bloccata. Icardi si ferma. Inter news

Pastore-Inter non si fa. Suning non ha dato l'ok ai 7 milioni per il prestito oneroso del giocatore (con diritto di riscatto attorno a 23-25 milioni). Sfuma così il passaggio dell'argentino dal Psg all'Inter. Il suo agente, Simonian, ha lasciato Milano per tornare a Parigi. Contestualmente è stata bloccata la cessione di Brozovic al Siviglia. Spalletti non ha dato l'ok. Chi saluta Milano è invece Yuto Nagatomo che va al Galatasaray. Il terzino giapponese ha superato le visite mediche e andrà in prestito oneroso secco. Nessun diritto o obbligo di riscatto per il Galatasaray. Intanto Mauro Icardi ha accusato un risentimento muscolare che lo ha costretto a lasciare anzitempo la seduta di allenamento ad Appiano Gentile. In dubbio la sua presenza sabato sera a San Siro contro il Crotone, Eder in preallarme.

CALCIOMERCATO: FIORENTINA. FALCINELLI VISITE MEDICHE "FORZA VIOLA". Calciomercato news

Visite mediche del prossimo neo acquisto viola, l'attaccante Diego Falcinelli, che alla stampa che lo stava attendendo si e' concesso solo un semplice:"Forza viola". Diego Falcinelli, una volta superate positivamente le visite mediche, diventera' un calciatore della Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore della societa' viola, in una operazione che vedra' invece passare al Sassuolo l'attaccante senegalese Khouma El Babacar. La Fiorentina per la cessione di quest'ultimo incassera' una cifra fra gli otto ed i dieci milioni di euro.

CALCIOMERCATO: SPORTING. JONATHAN SILVA ALLA ROMA IN PRESTITO. Calciomercato news

E' ormai tutto fatto per il trasferimento di Jonathan Silva alla Roma. Il 23enne esterno sinistro dello Sporting Lisbona ha gia' superato le visite mediche e vestira' di giallorosso, secondo "A Bola", con la formula del prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 5,2 milioni.

CALCIOMERCATO: LEVANTE. DAL VERONA ECCO PAZZINI. Calciomercato news

Giampaolo Pazzini sbarca nella Liga. Il Levante ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Verona del 33enne attaccante che negli ultimi mesi era finito ai margini delle scelte di Pecchia. Cresciuto nell'Atalanta e passato da Fiorentina, Sampdoria, Inter e Milan fino all'Hellas, Pazzini e' alla prima esperienza fuori dall'Italia.

CALCIOMERCATO: BORUSSIA DORTMUND: DAL CHELSEA BATSHUAYI IN PRESTITO. Calciomercato news

Si chiude il triangolo fra Borussia Dortmund, Arsenal e Chelsea. Dopo l'ufficialita' di Aubameyang ai Gunners e Giroud ai Blues, ecco quella di Michy Batshuayi che lascia Stamford Bridge per vestire la maglia dei gialloneri. La formula e' quella del prestito secco. Sara' dunque il belga a guidare l'attacco del Borussia in occasione del doppio scontro con l'Atalanta nei sedicesimi di Europa League.

CALCIOMERCATO: SAMP. ARRIVA BELEC DAL BENEVENTO, VIA PUGGIONI. Calciomercato news

Doppia operazione fra Sampdoria e Benevento. I blucerchiati hanno ceduto a titolo definitivo ai sanniti Christian Puggioni (35 presenze per il 37enne portiere arrivato nel 2015) mentre fa il viaggio inverso Vid Belec, classe '90, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO: CHELSEA. UFFICIALE, DALL'ARSENAL ECCO GIROUD. Calciomercato news

Antonio Conte ha avuto l'attaccante che voleva. Sfumato Dzeko, il tecnico del Chelsea si consola con Olivier Giroud: ufficiale l'arrivo dall'Arsenal a titolo definitivo del 31enne bomber francese, che ha firmato fino al 2019. Per lui maglia numero 18. Giroud, che potra' essere impiegato dai Blues anche in Champions, secondo i media inglesi sarebbe stato pagato attorno ai 17 milioni di euro piu' 2,5 milioni di bonus.

Calciomercato - Roma: Emerson Palmieri è del Chelsea. Calciomercato news

La Roma ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Emerson Palmieri dos Santos al Chelsea. "Il difensore passera' al club inglese a fronte di un corrispettivo fisso di 20 milioni di euro e, variabile, fino ad un massimo di 9 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club inglese e del calciatore di determinati obiettivi sportivi - sottolinea il club giallorosso in una nota -. Emerson, arrivato dal Palermo nell'estate del 2015, ha disputato 47 partite in giallorosso realizzando 2 reti, contro il Milan in campionato e contro il Villarreal in Europa League"

CALCIOMERCATO: REAL MADRID SU PAREDES. Calciomercato news

Leandro Paredes nel mirino del Real Madrid per la prossima stagione. Secondo gli argentini del Clarin per il 24enne ex regista di Empoli e Roma, attualmente allo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini, i "blancos" sarebbero pronti a offrire 35 milioni di euro e a inserire nella trattativa l'ex Inter Mateo Kovacic. Il croato, pero', non intende trasferirsi in Russia.

CALCIOMERCATO: ROMA. NURA IN PRESTITO AL PERUGIA. Calciomercato news

La Roma ha reso noto di aver "ceduto a titolo temporaneo al Perugia i diritti alle prestazioni sportive di Abdullahi Nura. Il contratto prevede il prestito biennale del calciatore nigeriano al club biancorosso. Nura, arrivato nella Primavera giallorossa dallo Spezia nell'estate del 2015, ha collezionato 22 presenze segnando 4 reti sotto la guida di Alberto De Rossi".