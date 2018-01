Calciomercato: Ronaldo rompe col Real Madrid. Suso-Milan, la clausola

Calciomercato: Ronaldo rompe col Real Madrid. Vuole il Manchester United

Rottura fra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid. Secondo "As", il portoghese si sente ingannato dalle promesse di rinnovo non mantenute da Florentino Perez, avrebbe deciso di mettere fine alla sua avventura in blanco e la sua priorita' sarebbe tornare al Manchester United. Ronaldo, che ha vestito la maglia dei Red Devils dal 2003 al 2009 prima di trasferirsi al Real, considera l'Old Trafford lo scenario migliore per proseguire la carriera e allo United sono stati gia' informati della sua decisione, che stavolta sembra irremovibile tanto da averla comunicata anche ad alcuni compagni di squadra. "Si sente ferito perche' ingannato", raccontano dall'entourage di CR7 che, dopo la finale di Cardiff in cui ha trascinato il Real alla conquista della Champions nel 4-1 alla Juve, si era visto promettere da Perez un adeguamento dell'ingaggio. Che pero' non e' mai arrivato nonostante, anche dopo la conquista del suo quinto Pallone d'Oro, abbia ribadito di voler rimanere al Real. E anche dopo il Mondiale per club, aveva detto: "mi piacerebbe chiudere la carriera qui ma non dipende da me, non sono io che comando". Messaggi non raccolti dalla societa' che invece sta pensando a come portare Neymar al Bernabeu. Ronaldo guadagna 21 milioni a stagione dopo il rinnovo firmato nel novembre 2016, lontano dai 50 di Messi al Barcellona e dai 36 di Neymar al Psg.

Milan blinda Suso a gennaio. "Nemmeno per 80 milioni". AC MILAN NEWS

Suso dichiarato incedibile dal Milan per il mercato di gennaio. "Con Suso il Milan e' stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro", scrive il club rossonero dopo che nelle scorse ore si è parlato di un'offerta del Liverpool da 40 milioni per sostituire Coutinho (passato al Barcellona). Proprio i Reds che avevano perso l'attaccante esterno spagnolo a zero a vantaggio del Diavolo.

Milan blinda Suso a gennaio. Ma in estate con la clausola il Liverpool... AC MILAN NEWS

Suso resta al Milan dunque. Ma in estate che accadrà? Nel nuovo contratto firmato lo scorso settembre, secondo quanto riporta la Gazzetta, è stata inserita una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, valida dal 1° luglio in poi. A quel punto ovviamente la parola finale spetterà al giocatore: Suso sta molto bene al Milan, ma bisognerà capire come reagirebbe di fronte a un'offerta economica importante e magari alla prospettiva di giocare in Champions League (se i rossoneri non dovessero qualificarsi, possibilità al momento molto difficile).

MILAN, CALCIOMERCATO: GUSTAVO GOMEZ VERSO L'ADDIO

Non solo Suso. Il Milan ha fatto sapere che "tutti gli altri giocatori" citati questi giorni "nelle cronache di mercato fanno assolutamente parte del progetto". Da Biglia e Kalinic (offerte per loro dalla Cina) passando per Locatelli (pressing del Genoa) il club non vende. Unica eccezione potrebbe essere il difensore argentino Gustavo Gomez, che potrebbe andare al Boca Juniors.