Caldo: Ferrara rovente, temperatura percepita 49 gradi. Ma ora TEMPORALI

Caldo: Ferrara rovente, temperatura percepita 49 gradi. Ma ora allerta temporali

Italia e' nella morsa del Caldo di Caronte: il record e' Ferrara, dove - secondo dati dell'Aeronautica militare - la temperatura percepita e' di 49 gradi, anche se il termometro segna 37. Poi Termoli, in Molise, dove la sensazione di calore e' di 46 gradi, ma quelli effettivi sono 30. Sul podio Capo Frasca in Sardegna, dove a fronte di 37 gradi reali se ne percepiscono 44. In 15 regioni, dal Piemonte alla Sicilia, ci sono localita' dove si boccheggia con temperature avvertite dalla popolazione, per effetto dell'umidita' e dei venti, pari o superiori a 40 gradi.



Caldo: 38 gradi in Alto Adige, si sciolgono ghiacciai



L'ondata di calore di livello 3 prevista oggi su Bolzano dal Ministero della Salute ha fatto schizzare i termometri fino a 38 gradi di Caldo alla stazione meteo di Gargazzone, paesino della valle dell'Adige ad una decina di chilometri da Merano. Caldo africano anche nel capoluogo altoatesino che dalle 11 di stamattina sta facendo segnare valori ampiamente sopra i 30 gradi con il picco a 37,5. Le vie del centro sono frequentate solo da turisti, in maggioranza stranieri, mentre la popolazione locale cerca refrigerio nei lidi di montagna. Era dal giugno del 2005 che in Alto Adige non si registravano cosi' a lungo temperature cosi' elevate. Il servizio meteo provinciale ha ricordato che il 24 giugno del 2013 all'Alpe di Siusi erano caduti oltre dieci centimetri di neve. Oggi in quella stessa zona la colonnina di mercurio ha toccato i 33 gradi. Molto Caldo anche nelle altre citta' dove d'inverno per settimane intere il termometro fatica a superare lo zero. Ai 500 metri di Barbiano si registrano 34 gradi, stesso valore a Bressanone e Brunico, 37 a Merano e Ora. A 1.000 metri le temperature sfiorano i 30 gradi. Il perdurare delle alte temperature sta velocizzando lo scioglimento dei ghiacciai dell'Alto Adige, gia' duramente colpiti nell ultimo decennio. A oltre 3000 metri la minima notturna non scende sotto i 5 gradi e la massima diurna raggiunge anche i 13-14 gradi. Per far fronte alla siccita' in Veneto e per evitare danni eccessivi all agricoltura, al fiume Adige e' stata prevista a Boara Pisani in provincia di Padova una portata di circa 80 litri al secondo. La calura in Alto Adige pare, pero', avere le ore contate. Infatti, in serata sono previsti temporali che porteranno diversi millimetri di pioggia fino al pomeriggio di domani. Le temperature massime dovrebbero attenuarsi anche di 8-10 gradi.

Meteo, caldo killer. Week end afoso. Poi crollo termico.



Tutti si chiedono quando questo caldo e afa avrà una fine. Ebbene, con questo articolo cercheremo di fare un'ipotesi sulla possibile sconfitta dell'anticiclone africano Caronte. Dato che i principali modelli di previsione vedono questa possibilità, la nostra ipotesi sarà quasi una certezza. Sarà il ciclone Circe a compiere la magia di far scomparire Caronte. Vediamo come e con che tempistiche.



Caronte sotto attacco



Con l'inizio dell'ultima settimana di Giugno l'anticiclone africano Caronte inizierà a subire attacchi dai comparti atlantici, che andranno a ledere la sua struttura sulle regioni settentrionali. Dal 29 Giugno Caronte subirà un ulteriore e più incisivo attacco da parte del ciclone Circe, che dalla Francia raggiungerà l'Italia, ponendo fine al dominio anticiclonico.



LE CONSEGUENZE DEI VENTI DI LIBECCIO



Tempo in ulteriore e forte peggioramento nel corso di Giovedì 29. I venti di Libeccio, anche intensi porteranno precipitazioni sotto forma di forti temporali sull'arco alpino, prealpino, sulla Toscana settentrionale, Liguria di Levante, a carattere sparso sulla Pianura Padana. Nei giorni successivi i temporali si porteranno sul resto del Centro e su gran parte del Nord e in minime parte anche su alcune zone del Sud.



TEMPORALI VIOLENTI



I temporali e le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragio, grandine, e locali trombe d'aria (o tornado). Prestare attenzione quindi.



TEMPERATURE



In decisa diminuzione con valori che torneranno in media con il periodo o addirittura leggermente sotto la media.

