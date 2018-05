Calvizie, farmaco contro osteoporosi frena caduta capelli. CALVIZIE E L'ITALIA DEI CALVI

Calvizie, farmaco contro l'osteoporosi frena la caduta dei capelli/ L'Italia è nel G7 dei calvi: settima posizione con il 39.01% dei maschi calvi. Il paese dove la calvizia ha il tasso più alto al mondo è la Repubblica Ceca con il 42.79%. Nella top 10 dei calvi ecco Canada, Olanda, Polonia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna.

Un farmaco, originariamente sviluppato per trattare l'osteoporosi, potrebbe curare anche la calvizie. Il farmaco è stato testato su campioni di follicoli piliferi del cuoio capelluto provenienti da oltre 40 pazienti trapiantati e ha dimostrato di avere un effetto importante sugli stessi follicoli piliferi in quanto li stimola a crescere.

La calvizie o alopecia androgenetica è un problema che può affliggere sia il genere femminile che quello maschile. Esistono molti rimedi, anche naturali, per poter risolvere il problema ma tutti hanno carattere transitorio, a meno che non ci si sottoponga a trapianto. Lo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Manchester e pubblicato sulla rivista Plos Biology ha rivelato che un farmaco creato per combattere l’osteoporosi contiene un composto che colpisce una proteina che frena la crescita dei capelli e che svolge un ruolo determinante nella calvizie. Si tratta di un composto chiamato Way-316606 e che replica lo stesso meccanismo della ciclosporina A, un vecchio farmaco immunosoppressore che aveva anche l’effetto collaterale di far aumentare la crescita dei capelli. Il composto Way-316606 avrebbe, dunque, gli stessi effetti della ciclosporina A per quanto riguarda i capelli meno quelli indesiderati del farmaco immunosoppressore.

I fattori che possono causare la perdita dei capelli sono:



• CAUSE GENETICHE: è il caso in cui si manifesta l’alopecia androgenetica



• CAUSE ORMONALI: è coinvolta la tiroide o esistono disfunzioni a carico dell’ipofisi o del testosterone



• CAUSE NUTRIZIONALI: determinata da carenze nutrizionali dovute a malattie; per esempio l’anoressia porta alla perdita di capelli perché viene a mancare il giusto apporto proteico e vitaminico



• CAUSE PSICOLOGICHE: periodi prolungati di stress causati da traumi o depressione possono causare un grave diradamento del cuoio capelluto



• CAUSE CHIMICO-FAMACOLOGICHE: dovute a forti cure chimico-farmacologiche come la chemioterapia, cure per insufficienza cardiaca, oltre ad antidepressivi