CAMPARI BARMAN COMPETITION 2018, TUTTO PRONTO PER LA FINALE

CAMPARI BARMAN COMPETITION 2018, LA FINALE

L’arte della miscelazione dei cocktail torna protagonista di una serata unica nel suo genere, con la Finale - in programma il 16 gennaio - della più grande sfida italiana dedicata all’arte del cocktail making, la Campari Barman Competition (che quest'anno ha registrato ben 1400 iscritti). Teatro della sfida - rivolta ai bartender d’Italia organizzata da Campari Academy - sarà l’Headquarter del Gruppo Campari di Sesto San Giovanni (MI).

Quest’anno la competizione all'insegna della redpassion celebra l’Arte Campari. Una selezione delle più importanti opere di Galleria Campari ha ispirato oltre 1400 barman di tutta italia iscritti alla competizione con i loro cocktail, 420 gli ammessi che si sono affrontati nelle selezioni, solo 10 hanno conquistato la semifinale. Tra questi 3 giovani talenti, 3 storie, 3 stili di interpretare e raccontare l’Arte Campari si sfideranno per l'appunto il 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 sul grande palco della Campari Barman Competition, solo uno di loro vincerà il titolo di Campari Barman of the Year 2018.

A condurre la serata la showgirl e conduttrice Melissa Greta Marchetto e il bartender Edoardo Nono del Rita & Cocktails di Milano. Per il vincitore è in palio un percorso di collaborazione con Campari Academy con un master di specializzazione sul brand Campari, un tour di guest bartending nei migliori locali italiani ed esterni, e sessioni di training per educational sul Campari Academy Truck.