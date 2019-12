Capodanno in musica su Canale 5 e RadioMediaset: Elodie, J-Ax e... TUTTI I CANTANTI E UNA SUPER SORPRESA

Capodanno in musica con Federica Panicucci: Elodie, J-Ax e... Ecco tutti i cantanti

Martedì 31 dicembre 2019: per il secondo anno consecutivo sarà Piazza Libertà a Bari la splendida cornice del Capodanno di Canale 5. Promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, l’evento sarà una serata all’insegna della grande musica italiana, presentata da Federica Panicucci (che condurrà, sempre su Canale 5, anche il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano di martedì 24 dicembre), indiscussa regina della notte di San Silvestro firmata Mediaset. "Sono molto contenta perché torno in un programma che amo molto in un'occasione speciale per gli italiani, ci sono davvero grandi nomi. Sono molto contenta di tornare a Bari. Mi ha accolto con grande affetto, entusiasmo, grande amore. C'erano oltre 110 mila persone. Ho ancora in mente quell'immagine straordinaria. Non vediamo l'ora", ha spiegato la Panicucci nel corso della conferenza stampa di presentazione. E ricorda: "E' stato un pubblico speciale, ordinato, educato, elegante, partecipativo. Tornare a Bari è un motivo di vanto, di pregio. Sono molto felice di tornare dagli amici baresi".

A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani che hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Con loro, i talenti rivelazione dell’ultima stagione musicale e una grande sorpresa che infiammerà la piazza di Bari e il pubblico televisivo.

Il cast è infatti formato da tutti nomi di primo piano: Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”.

Federica Panicucci, Paolo Salvaderi e Giancarlo Scheri (foto Ipa)



Capodanno in musica su Canale 5, anche i ragazzi della scuola di Amici 19

Sul palco del Capodanno in Musica saliranno anche i ragazzi della scuola di Amici 19, che si esibiranno in una straordinaria performance di canto e ballo. Insieme a Federica Panicucci e nel backstage dove saranno allestite le postazioni radio, Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce insieme al team del suo programma di R101, Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba racconteranno la lunga notte.

"Pubblico sempre più numeroso, giovane, molto vivo. Quello che segue i nostri programmi televisivi di musica e le nostre stazioni radio. Abbiamo un cast molto forte, i ragazzi di Amici (ringraziamo Maria). Anche quest'anno saremo a Bari, ringrazio il sindaco e Radio Norba", ha detto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri nel corso della conferenza stampa.

Capodanno in musica su Canale 5, sopresa: il 30 dicembre l'annuncio di un big

Al cast ricchissimo di cantanti per il Capodanno in Musica di Canale 5 e RadioMediaset si aggiungerà un super big. "La sorpresa sarà annunciata il giorno 30. E' un talent di una caratura notevole. Aprirà la serata", ha spiegato Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset. Un super big attualmente in tour, emerge dalla conferenza stampa. e Federica Panicucci chiosa: "Sarà l'ennesimo valore aggiunto".

Capodanno in musica su Canale 5 e RadioMediaset

L’intero evento infatti sarà trasmesso a partire dalle 21.00 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. Dopo la mezzanotte, il dj set di Max Brigante e l’energia del suo show Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B. La regia sarà firmata da Luigi Antonini.